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Умер член штаба сборной России по волейболу на ОИ-2012 Алексеев - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:36 14.07.2026 (обновлено: 20:37 14.07.2026)
Умер член штаба сборной России по волейболу на ОИ-2012 Алексеев

Умер член тренерского штаба сборной России по волейболу на ОИ-2012 Алексеев

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОИ - 2012. Волейбол. Матч Россия - Бразилия
ОИ - 2012. Волейбол. Матч Россия - Бразилия - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший член тренерского штаба сборной России по волейболу Сергей Алексеев умер в возрасте 70 лет.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший член тренерского штаба сборной России по волейболу Сергей Алексеев умер в возрасте 70 лет, сообщается в Telegram-канале казанского "Зенита".
"Вчера в возрасте 70 лет не стало Сергея Николаевича Алексеева. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Николаевича", - говорится в заявлении клуба.
Алексеев входил в тренерский штаб сборной на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где мужская команда стала чемпионом. С 2008 года он был тренером казанского клуба по ОФП, с 2021 года работал в академии команды. По ходу своей тренерской карьеры он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и 13 раз чемпионат России.
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