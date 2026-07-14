Умер член штаба сборной России по волейболу на ОИ-2012 Алексеев

Алексеев входил в тренерский штаб сборной на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где мужская команда стала чемпионом. С 2008 года он был тренером казанского клуба по ОФП, с 2021 года работал в академии команды. По ходу своей тренерской карьеры он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и 13 раз чемпионат России.