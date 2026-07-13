Жирков рассказал, за кого болел на ЧМ

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"Переживал за команды, которые так или иначе близки к России, например за Иран. Но сейчас уже полуфинал, команды, за которые я переживал, выбыли. Даже и не знаю, кому теперь отдать предпочтение. Что касается Португалии и Криштиану Роналду, то у них была сильная команда. Обидно, что они проиграли, но они уступили сильному сопернику - сборной Испании. Так выпал жребий", - сказал Жирков.