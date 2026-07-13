Жирков рассказал, за кого болел на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Жирков на чемпионате мира по футболу поддерживал национальные команды стран, которые являются дружественными для России, в частности, переживал за Иран.
- Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бывший защитник сборной России Юрий Жирков в разговоре с РИА Новости признался, что на чемпионате мира по футболу поддерживал национальные команды стран, которые являются дружественными для России.
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"Переживал за команды, которые так или иначе близки к России, например за Иран. Но сейчас уже полуфинал, команды, за которые я переживал, выбыли. Даже и не знаю, кому теперь отдать предпочтение. Что касается Португалии и Криштиану Роналду, то у них была сильная команда. Обидно, что они проиграли, но они уступили сильному сопернику - сборной Испании. Так выпал жребий", - сказал Жирков.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.