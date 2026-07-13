Стали известны сферы с самыми высокими зарплатными ожиданиями у россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 2026 года отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, высшего и среднего менеджмента, а также у работников сельскохозяйственной отрасли.

Самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (170 тысяч рублей), высшего и среднего менеджмента (160 тысяч рублей), работников сельскохозяйственной отрасли (120 тысяч рублей).

В пятерку профессиональных сфер с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли строительство и недвижимость (120 тысяч рублей) и информационные технологии (113,3 тысячи рублей).

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 2026 года среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, высшего и среднего менеджмента, а также у работников сельскохозяйственной отрасли, следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (170 тысяч рублей), высшего и среднего менеджмента (160 тысяч рублей), а также у работников сельскохозяйственной отрасли (120 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.

При этом, как уточняется в исследовании, почти каждый второй россиянин (47%) не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность.