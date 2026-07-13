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Стали известны сферы с самыми высокими зарплатными ожиданиями у россиян - РИА Новости, 13.07.2026
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08:55 13.07.2026 (обновлено: 09:47 13.07.2026)
Стали известны сферы с самыми высокими зарплатными ожиданиями у россиян

РИА Новости: самые высокие зарплаты в июне у специалистов в сфере стратегии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКупюры 5000 рублей
Купюры 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 2026 года отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, высшего и среднего менеджмента, а также у работников сельскохозяйственной отрасли.
  • Самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (170 тысяч рублей), высшего и среднего менеджмента (160 тысяч рублей), работников сельскохозяйственной отрасли (120 тысяч рублей).
  • В пятерку профессиональных сфер с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли строительство и недвижимость (120 тысяч рублей) и информационные технологии (113,3 тысячи рублей).
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Наиболее высокие ожидания по зарплате в июне 2026 года среди россиян отмечены у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга, высшего и среднего менеджмента, а также у работников сельскохозяйственной отрасли, следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Самые высокие зарплатные ожидания в июне зафиксированы у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга (170 тысяч рублей), высшего и среднего менеджмента (160 тысяч рублей), а также у работников сельскохозяйственной отрасли (120 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.
При этом, как уточняется в исследовании, почти каждый второй россиянин (47%) не готов снижать свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешнего места работы или гарантированного трудоустройства на новую должность.
В пятерку профессиональных сфер с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли строительство и недвижимость, где соискатели рассчитывают в среднем на 120 тысяч рублей, а также информационные технологии - 113,3 тысячи рублей.
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