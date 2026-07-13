При атаке на Луганск ВСУ могли использовали дрон США Hornet, считает сапер

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"У нас поступила заявка, что беспилотник типа "Марсианин" (разговорное название БПЛА Hornet - ред.), предположительно, отработал по гражданскому объекту. Мы осмотрели территорию, он сработал штатно. Последствия вражеской атаки ликвидированы. Пострадавших нет", - сказал Джедай.