При атаке на Луганск ВСУ могли использовали дрон США Hornet, считает сапер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ предположительно использовали американский бесшумный дрон Hornet при атаке на Луганск.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об ударе украинского БПЛА по магазину в Луганске, пострадавших нет.
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. ВСУ, предположительно, использовали американский бесшумный дрон Hornet при атаке на Луганск, сообщил журналистам сапер военной комендатуры ЛНР с позывным Джедай.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об ударе украинского БПЛА по магазину в Луганске.
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"У нас поступила заявка, что беспилотник типа "Марсианин" (разговорное название БПЛА Hornet - ред.), предположительно, отработал по гражданскому объекту. Мы осмотрели территорию, он сработал штатно. Последствия вражеской атаки ликвидированы. Пострадавших нет", - сказал Джедай.