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При атаке на Луганск ВСУ могли использовали дрон США Hornet, считает сапер - РИА Новости, 13.07.2026
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23:06 13.07.2026
При атаке на Луганск ВСУ могли использовали дрон США Hornet, считает сапер

Сапер: ВСУ могли использовать американский БПЛА Hornet при атаке на Луганск

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ предположительно использовали американский бесшумный дрон Hornet при атаке на Луганск.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об ударе украинского БПЛА по магазину в Луганске, пострадавших нет.
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. ВСУ, предположительно, использовали американский бесшумный дрон Hornet при атаке на Луганск, сообщил журналистам сапер военной комендатуры ЛНР с позывным Джедай.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об ударе украинского БПЛА по магазину в Луганске.
«
"У нас поступила заявка, что беспилотник типа "Марсианин" (разговорное название БПЛА Hornet - ред.), предположительно, отработал по гражданскому объекту. Мы осмотрели территорию, он сработал штатно. Последствия вражеской атаки ликвидированы. Пострадавших нет", - сказал Джедай.
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