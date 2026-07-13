Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Кременной в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кременной украинский БПЛА атаковал жилой район, погиб 50-летний мужчина.
- Всего ВСУ атаковали десять районов Луганской Народной Республики, есть раненые в Новоайдарском, Троицком, Сватовском муниципальных округах и Лисичанске.
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Кременной в Луганской Народной Республике, погиб мужчина, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"В Кременной украинский БПЛА ударил вблизи частного дома, на улице находился 50-летний мужчина. Он погиб от полученных травм", - написал Пасечник.
Он уточнил, что всего ВСУ атаковали десять районов республики. По словам главы региона, в результате ударов ВСУ в Новоайдарском, Троицком и Сватовском муниципальных округах ранены 62-летний и 55-летний мужчины, а также 18-летняя девушка.
"В Лисичанске беспилотник врага атаковал легковую машину. Ранение получила 39-летняя женщина", - добавил Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18