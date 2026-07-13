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Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Кременной в ЛНР - РИА Новости, 13.07.2026
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21:20 13.07.2026
Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Кременной в ЛНР

Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Кременной в ЛНР, погиб мужчина

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кременной украинский БПЛА атаковал жилой район, погиб 50-летний мужчина.
  • Всего ВСУ атаковали десять районов Луганской Народной Республики, есть раненые в Новоайдарском, Троицком, Сватовском муниципальных округах и Лисичанске.
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Кременной в Луганской Народной Республике, погиб мужчина, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"В Кременной украинский БПЛА ударил вблизи частного дома, на улице находился 50-летний мужчина. Он погиб от полученных травм", - написал Пасечник.
Он уточнил, что всего ВСУ атаковали десять районов республики. По словам главы региона, в результате ударов ВСУ в Новоайдарском, Троицком и Сватовском муниципальных округах ранены 62-летний и 55-летний мужчины, а также 18-летняя девушка.
"В Лисичанске беспилотник врага атаковал легковую машину. Ранение получила 39-летняя женщина", - добавил Пасечник.
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22 июня 2022, 17:18
 
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