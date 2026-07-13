ВСУ атаковали рынок в Старобельске

Он уточнил, что тяжелое ранение получила 34-летняя женщина, она была оперативно доставлена в больницу.

"Медики сделали все возможное, чтобы спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Она погибла за четыре дня до своего дня рождения", - написал глава региона.