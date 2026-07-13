ВСУ атаковали рынок в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник ВСУ атаковал рынок в Старобельске Луганской Народной Республики.
- В результате атаки погибла женщина, получившая тяжелые ранения.
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал рынок в Старобельске Луганской Народной Республики, погибла женщина, сообщает глава региона Леонид Пасечник.
"Очередной подлый удар ВФУ (Вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли по Старобельску. В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал", - написал Пасечник на платформе "Макс".
Он уточнил, что тяжелое ранение получила 34-летняя женщина, она была оперативно доставлена в больницу.
"Медики сделали все возможное, чтобы спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Она погибла за четыре дня до своего дня рождения", - написал глава региона.
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