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На Украине появился сериал про ЛГБТ*-военных в ВСУ - РИА Новости, 13.07.2026
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18:07 13.07.2026
На Украине появился сериал про ЛГБТ*-военных в ВСУ

На украинской образовательной платформе появился сериал про ЛГБТ-военных в ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На украинской национальной образовательной платформе "Действие. Образование" запустили сериал о ЛГБТ*-военнослужащих в ВСУ.
  • Сериал состоит из 11 серий и создан при финансовой поддержке посольства Нидерландов на Украине.
  • Сериал предназначен для военных, госслужащих, публичных служащих и активных граждан, по итогам просмотра можно пройти тест на усвоенные знания.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сериал о ЛГБТ*-военнослужащих в ВСУ запустили на украинской национальной образовательной платформе "Действие. Образование" министерства цифровой трансформации Украины, выяснило РИА Новости, изучив сайт.
"Образовательный сериал о правах, вызовах и инклюзии ЛГБТИК+* военных в вооруженных силах Украины для командиров, офицеров и рядовых", - говорится в описании сериала на сайте платформы.
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Сообщается, что образовательный сериал из 11 серий создан при финансовой поддержке посольства Нидерландов на Украине. Доступные языки - украинский и английский. В описании указано, что сериал предназначен для военных, госслужащих, публичных служащих и активных граждан. По итогам просмотра "образовательного" сериала можно пройти тест на усвоенные знания.
В одном из эпизодов сериала зрителю расскажут об опыте представителей меньшинств в армиях стран НАТО, а в другом - как толерантность к ЛГБТ* отражается на боеспособности вооруженных сил.
"Статистика присутствия ЛГБТИК+* в ВСУ и армиях мира. Почему дискриминация вредит боеспособности и почему инклюзия является стратегическим преимуществом", - говорится в описании седьмого эпизода.
Военный эксперт Андрей Марочко 5 мая сообщил РИА Новости, что брошюры фонда Джорджа Сороса с пропагандой однополых браков массово находят на позициях ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР. Марочко отметил, что брошюры привозят западные волонтеры вместе со средствами защиты от ВИЧ.
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