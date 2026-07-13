На Украине появился сериал про ЛГБТ*-военных в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ На украинской национальной образовательной платформе "Действие. Образование" запустили сериал о ЛГБТ*-военнослужащих в ВСУ.

Сериал состоит из 11 серий и создан при финансовой поддержке посольства Нидерландов на Украине.

Сериал предназначен для военных, госслужащих, публичных служащих и активных граждан, по итогам просмотра можно пройти тест на усвоенные знания.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сериал о ЛГБТ*-военнослужащих в ВСУ запустили на украинской национальной образовательной платформе "Действие. Образование" министерства цифровой трансформации Украины, выяснило РИА Новости, изучив сайт.

"Образовательный сериал о правах, вызовах и инклюзии ЛГБТИК+* военных в вооруженных силах Украины для командиров, офицеров и рядовых", - говорится в описании сериала на сайте платформы.

Сообщается, что образовательный сериал из 11 серий создан при финансовой поддержке посольства Нидерландов на Украине. Доступные языки - украинский и английский. В описании указано, что сериал предназначен для военных, госслужащих, публичных служащих и активных граждан. По итогам просмотра "образовательного" сериала можно пройти тест на усвоенные знания.

В одном из эпизодов сериала зрителю расскажут об опыте представителей меньшинств в армиях стран НАТО, а в другом - как толерантность к ЛГБТ* отражается на боеспособности вооруженных сил.

"Статистика присутствия ЛГБТИК+* в ВСУ и армиях мира. Почему дискриминация вредит боеспособности и почему инклюзия является стратегическим преимуществом", - говорится в описании седьмого эпизода.

Военный эксперт Андрей Марочко 5 мая сообщил РИА Новости, что брошюры фонда Джорджа Сороса с пропагандой однополых браков массово находят на позициях ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР. Марочко отметил, что брошюры привозят западные волонтеры вместе со средствами защиты от ВИЧ.