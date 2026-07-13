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Награжденный Путиным дагестанец с детства мечтал о встрече с президентом - РИА Новости, 13.07.2026
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22:12 13.07.2026
Награжденный Путиным дагестанец с детства мечтал о встрече с президентом

РИА Новости: мать Устарбекова рассказала, что в детстве сын видел Путина в Сочи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта "Всё для победы!" Шамиль Устарбеков
Президент РФ Владимир Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта Всё для победы! Шамиль Устарбеков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта "Всё для победы!" Шамиль Устарбеков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шамиль Устарбеков из дагестанского Каспийска спас 23 человека во время наводнения в марте.
  • Владимир Путин вручил ему специальную премию-кубок "Все для Победы!".
  • В детстве Шамиль уже встречался с президентом в Сочи и мечтал о новой встрече.
МАХАЧКАЛА, 13 июл - РИА Новости. Шамиль Устарбеков из дагестанского Каспийска, которого в понедельник наградил президент России Владимир Путин за спасение более 20 человек во время наводнения, в детстве уже виделся с главой государства в Сочи и мечтал о новой встрече с ним, рассказала РИА Новости его мать Патимат Устарбекова.
Девятнадцатилетний Шамиль, имеющий расстройство аутистического спектра, в марте во время мощнейшего за 100 лет наводнения в Дагестане вышел на улицу за хлебом. Услышав крики о помощи, бросился к затопленному переходу над городским каналом, где стремительный поток сбивал людей с ног. Не имея ни страховки, ни снаряжения, он привязал веревку к ноге, чтобы течение не унесло его, и вошел в ледяную воду. Шамиль спас 23 человека. В понедельник Путин вручил ему специальную премию-кубок "Все для Победы!".
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"Шамиль, когда был маленький, тоже видел Владимира Владимировича, руку ему пожимал, сфотографировался. Я тогда работала на олимпийских объектах в Сочи, сына брала с собой, он (Путин – ред.) туда часто приезжал с проверкой. Мой руководитель попросил Владимира Владимировича, и он сыну сделал такой подарок", - рассказала Устарбекова.
По ее словам, от новой встречи у Шамиля остались приятные эмоции, ведь он "увидел своего кумира, пожал ему руку". "Он довольный, счастливый, исполнил свою давнюю мечту (детства - ред.)", - рассказала Устарбекова.
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СочиКаспийскРоссияВладимир Путин
 
 
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