Награжденный Путиным дагестанец с детства мечтал о встрече с президентом

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"Шамиль, когда был маленький, тоже видел Владимира Владимировича, руку ему пожимал, сфотографировался. Я тогда работала на олимпийских объектах в Сочи, сына брала с собой, он (Путин – ред.) туда часто приезжал с проверкой. Мой руководитель попросил Владимира Владимировича, и он сыну сделал такой подарок", - рассказала Устарбекова.