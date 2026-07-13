КСИР сообщил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке

Тегеран и Вашингтон возобновили обмен ударами 8 июля. В этот день Дональд Трамп заявил, что перемирие больше не действует, поскольку силы КСИР, как утверждается, напали на танкеры в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регион. В ответ американские войска начали атаковать объекты на иранской территории.