КСИР сообщил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР сообщил об ударах по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
- Среди пораженных целей — авиабаза Принц Хасан в Иордании, Шейх-Иса в Бахрейне, а также Али ас-Салем и Ахмад-аль-Джабер в Кувейте.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. КСИР сообщил об ударах по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
"Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов авиабазы Принц Хасан в Иордании", — говорится в заявлении.
Среди других пораженных целей:
Тегеран и Вашингтон возобновили обмен ударами 8 июля. В этот день Дональд Трамп заявил, что перемирие больше не действует, поскольку силы КСИР, как утверждается, напали на танкеры в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регион. В ответ американские войска начали атаковать объекты на иранской территории.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.