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Российские ученые и инженеры радикально улучшили способ получения серы - РИА Новости, 13.07.2026
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11:48 13.07.2026
Российские ученые и инженеры радикально улучшили способ получения серы

Ученые Института катализа СО РАН радикально улучшили способ получения серы

© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкСера
Сера - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские ученые и промышленники улучшили классический способ производства серы из сероводорода, основанный на процессе Клауса.
  • Новая технология повышает выход серы до 99,5%, снижает стоимость производства и в несколько раз сокращает объем вредных выбросов в атмосферу.
  • Планируется развивать новую технологию на всем нефтегазовом рынке в России.
НОВОСИБИРСК, 13 июл – РИА Новости. Российские ученые и промышленники радикально улучшили классический способ производства серы из сероводорода, основа которого не менялась с 1930-х годов, процесс удешевляется и становится более экологичным, сообщили РИА Новости в Институте катализа Сибирского отделения РАН.
Сера как сырье применяется в производстве минеральных удобрений, шин, в металлургии, медицине и других отраслях. Для ее получения из сероводорода, продукта нефте- и газопереработки, традиционно используют процесс Клауса, изобретенный в конце XIX века и внедренный в промышленность в 1930-х годах. С помощью этого процесса в мире производится 80-85 миллионов тонн серы ежегодно, из которых на Россию приходится около 5 миллионов тонн.
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"Специалисты ФИЦ "Институт катализа СО РАН" и промышленной экосистемы "Энергосила" разработали и запатентовали методику, повышающую эффективность процесса Клауса — извлечения серы из сероводорода, полученного при переработке углеводородного сырья. Новая технология значительно улучшает продуктивность процесса, снижает его стоимость и в несколько раз сокращает объем вредных выбросов в атмосферу", - говорится в сообщении.
В научном институте пояснили, что традиционный процесс Клауса имеет ограниченную эффективность в 96%. Еще около 4% составляют потери серы в основном в форме диоксида, который попадает в атмосферу и загрязняет ее. Ученые совместно с инженерами из компании "Энергосила" предложили технологию, которая повышает выход серы до 99,5% и может сократить выбросы с 4% до 0,5%.
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"Новая версия процесса решает важную и распространенную в промышленной практике проблему — снижение степени извлечения серы при колебаниях состава газа. Мы предложили добавить в реакторы слои катализатора селективного окисления сероводорода и дозированно подавать между ними небольшие порции воздуха", - рассказал ведущий научный сотрудник Института катализа СО РАН Андрей Загоруйко.
По его словам, это позволяет достигать степени извлечения серы в 99,5% даже при колебаниях состава газа, при этом, по предварительным оценкам, расходы на осуществление процесса будут как минимум на 20-30% ниже, чем при использовании распространенных в мире технологий с аналогичным уровнем извлечения серы.
Специалисты отмечают, что стоимость производства серы может снизиться почти на треть. Еще одно преимущество в плане снижения стоимости — в использовании уже существующих на рынке отечественных катализаторов. Новую технологию планируется развивать на всем нефтегазовом рынке России.
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