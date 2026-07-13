Костя Цзю придет в полицию на очную ставку по делу о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Очная ставка с участием экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю и бизнесмена Игоря Козьякова по делу о хищении семи миллионов рублей назначена в полиции на 14 июля.
- Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Очная ставка с участием экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю и бизнесмена Игоря Козьякова по делу о хищении 7 миллионов рублей назначена в полиции на 14 июля, сообщила РИА Новости адвокат Козьякова Ольга Карлова.
"Очная ставка в полиции назначена на 14 июля", — сказала собеседница агентства.
По словам защитника, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в ноябре 2025 года. По версии спортсмена, в 2018–2019 годах он одолжил учредителю детского центра "Катюша" Козьякову деньги на развитие бизнеса, однако долг не вернули.
Карлова настаивает на гражданско-правовом характере спора: займы оформлены официально, часть средств — около 1,75 миллиона рублей — возвращена, а споры уже рассматривались в суде. В 2022 году суд обязал Козьякова выплатить Цзю 13,4 миллиона, позже предприниматель добился встречного взыскания более 2 миллионов за услуги центра. С учётом этих сумм, по данным адвоката, основной долг погашен на 4,247 миллиона рублей.
Карлова также отметила, что Козьяков предлагал Цзю мировое соглашение с разовой выплатой ещё 4 миллионов рублей, но боксер отказался и инициировал банкротство как бизнесмена, так и его фирмы. В апреле 2026 года арбитраж ввел в отношении ООО "ИК-Концерн" конкурсное производство, а в отношении Козьякова — реструктуризацию долгов. В мае компания признана банкротом.
Как сообщила адвокат, параллельно возбуждено еще одно уголовное дело — по заявлению натурализованной гражданки РФ Валентины Алдонгаровой, которая обвиняет предпринимателя в хищении более 33 миллионов рублей наличными. Козьяков проходит по нему подозреваемым. Оба дела были возбуждены 23 ноября 2025 года одним и тем же следователем. Защита бизнесмена намерена обратиться в налоговые органы и Росфинмониторинг с просьбой проверить легальность доходов семьи Алдонгаровых, сообщила Карлова. По информации адвоката, очная ставка по этому делу, предположительно, также назначена на 14 июля.
Также 14 июля Арбитражный суд Москвы рассмотрит исковое заявление к "Академии спорта Кости Цзю" о взыскании задолженности около 30 миллионов рублей. Боксер является соучредителем академии.