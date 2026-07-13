Костя Цзю придет в полицию на очную ставку по делу о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ Очная ставка с участием экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю и бизнесмена Игоря Козьякова по делу о хищении семи миллионов рублей назначена в полиции на 14 июля.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Очная ставка с участием экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю и бизнесмена Игоря Козьякова по делу о хищении 7 миллионов рублей назначена в полиции на 14 июля, сообщила РИА Новости адвокат Козьякова Ольга Карлова.

"Очная ставка в полиции назначена на 14 июля", — сказала собеседница агентства.

По словам защитника, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в ноябре 2025 года. По версии спортсмена, в 2018–2019 годах он одолжил учредителю детского центра "Катюша" Козьякову деньги на развитие бизнеса, однако долг не вернули.

Карлова настаивает на гражданско-правовом характере спора: займы оформлены официально, часть средств — около 1,75 миллиона рублей — возвращена, а споры уже рассматривались в суде. В 2022 году суд обязал Козьякова выплатить Цзю 13,4 миллиона, позже предприниматель добился встречного взыскания более 2 миллионов за услуги центра. С учётом этих сумм, по данным адвоката, основной долг погашен на 4,247 миллиона рублей.

Карлова также отметила, что Козьяков предлагал Цзю мировое соглашение с разовой выплатой ещё 4 миллионов рублей, но боксер отказался и инициировал банкротство как бизнесмена, так и его фирмы. В апреле 2026 года арбитраж ввел в отношении ООО "ИК-Концерн" конкурсное производство, а в отношении Козьякова — реструктуризацию долгов. В мае компания признана банкротом.

Как сообщила адвокат, параллельно возбуждено еще одно уголовное дело — по заявлению натурализованной гражданки РФ Валентины Алдонгаровой, которая обвиняет предпринимателя в хищении более 33 миллионов рублей наличными. Козьяков проходит по нему подозреваемым. Оба дела были возбуждены 23 ноября 2025 года одним и тем же следователем. Защита бизнесмена намерена обратиться в налоговые органы и Росфинмониторинг с просьбой проверить легальность доходов семьи Алдонгаровых, сообщила Карлова. По информации адвоката, очная ставка по этому делу, предположительно, также назначена на 14 июля.