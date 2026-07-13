США возобновили морскую блокаду в отношении Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил о введении морской блокады в отношении Ирана.

Другие страны, по его словам, она не затронет.

Ранее сегодня он выражал намерение ввести плату за "обеспечение безопасности" Ормуза.

Он также грозил Ирану "очень жесткими" обстрелами.

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

"Она называется так потому, что препятствует проходу через пролив только иранских судов или кораблей, перевозящих иранские грузы. Все остальные страны смогут пользоваться проливом на справедливой и открытой основе", — написал он в соцсети Truth Social.

Ранее в понедельник он выразил намерение ввести плату за "обеспечение безопасности" Ормузского пролива . Кроме того, он пригрозил исламской республике "очень жесткими" обстрелами поскольку Тегеран якобы нарушил достигнутое мирное соглашение.

В ответ на это центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что они никогда не позволят американцам вмешиваться в управление судоходством.

Стороны возобновили обмен ударами 8 июля. Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив силы КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузе. В ночь на воскресенье ИРИ объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.