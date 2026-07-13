Трамп: США намерены взимать плату за обеспечение безопасности Ормуза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и брать за это плату, заявил Трамп.
- Он утверждает, что Иран якобы нарушил мирное соглашение, и пригрозил жесткими ударами по его территории.
ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и брать за это плату, заявил президент страны Дональд Трамп.
"Мы охраняли его просто так, а теперь собираемся охранять, но за плату. <...> Мы просто хотим получить компенсацию за то, <...> что подвергали наших людей опасности", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
МИД Ирана сделал заявление на фоне атак США
Вчера, 08:37
По словам главы Белого дома, Тегеран якобы нарушил достигнутое мирное соглашение, поэтому США планируют "очень жестко бить по территории ИРИ".
В ответ на это центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что они никогда не позволят американцам вмешивать в управление Ормузским проливом.
Стороны возобновили обмен ударами 8 июля. В этот день Трамп заявил, что перемирие больше не действует, поскольку силы КСИР, как утверждается, напали на танкеры в Ормузе. В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.