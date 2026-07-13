Трамп: США намерены взимать плату за обеспечение безопасности Ормуза

В ответ на это центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что они никогда не позволят американцам вмешивать в управление Ормузским проливом.

Стороны возобновили обмен ударами 8 июля. В этот день Трамп заявил, что перемирие больше не действует, поскольку силы КСИР , как утверждается, напали на танкеры в Ормузе. В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.