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Трамп: США намерены взимать плату за обеспечение безопасности Ормуза - РИА Новости, 13.07.2026
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15:19 13.07.2026 (обновлено: 16:17 13.07.2026)
Трамп: США намерены взимать плату за обеспечение безопасности Ормуза

Трамп: США намерены взимать плату за обеспечение безопасности Ормузского пролива

© AP Photo / Altaf QadriКорабль ВМС ОАЭ и грузовое судно в Ормузском проливе
Корабль ВМС ОАЭ и грузовое судно в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Корабль ВМС ОАЭ и грузовое судно в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и брать за это плату, заявил Трамп.
  • Он утверждает, что Иран якобы нарушил мирное соглашение, и пригрозил жесткими ударами по его территории.
ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и брать за это плату, заявил президент страны Дональд Трамп.
"Мы охраняли его просто так, а теперь собираемся охранять, но за плату. <...> Мы просто хотим получить компенсацию за то, <...> что подвергали наших людей опасности", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
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По словам главы Белого дома, Тегеран якобы нарушил достигнутое мирное соглашение, поэтому США планируют "очень жестко бить по территории ИРИ".
В ответ на это центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что они никогда не позволят американцам вмешивать в управление Ормузским проливом.
Стороны возобновили обмен ударами 8 июля. В этот день Трамп заявил, что перемирие больше не действует, поскольку силы КСИР, как утверждается, напали на танкеры в Ормузе. В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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