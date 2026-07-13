Толстых присвоили звание заслуженного работника физической культуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Николаю Толстых.
- Указ подписан 13 июля 2026 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного работника физической культуры Российской Федерации бывшему президенту Российского футбольного союза (РФС) Николаю Толстых, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ подписан 13 июля 2026 года.