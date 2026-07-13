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Толстых присвоили звание заслуженного работника физической культуры - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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13:11 13.07.2026 (обновлено: 14:04 13.07.2026)
Толстых присвоили звание заслуженного работника физической культуры

Экс-главе РФС Толстых присвоили звание заслуженного работника физкультуры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧлен исполкома Олимпийского комитета России Николай Толстых на заседании исполкома ОКР в Москве.
Член исполкома Олимпийского комитета России Николай Толстых на заседании исполкома ОКР в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Николаю Толстых.
  • Указ подписан 13 июля 2026 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного работника физической культуры Российской Федерации бывшему президенту Российского футбольного союза (РФС) Николаю Толстых, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
Указ подписан 13 июля 2026 года.
Толстых 70 лет, он занимал пост президента РФС в 2012-2015 годах. В качестве футболиста Толстых выступал за московское "Динамо" в 1974-1983 годах, впоследствии занимал должности начальника команды, гендиректора и президента "бело-голубых".
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