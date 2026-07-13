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Суд проведет предварительное заседание по иску семьи Тиммы к Седоковой - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Баскетбол
 
14:59 13.07.2026
Суд проведет предварительное заседание по иску семьи Тиммы к Седоковой

Суд в августе проведет предварительное заседание по иску семьи Тиммы к Седоковой

© Фото : Социальные сети Яниса ТиммыЯнис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Социальные сети Яниса Тиммы
Янис Тимма и Анна Седокова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Останкинский суд Москвы проведет предварительное заседание по иску семьи Яниса Тиммы к Анне Седоковой 18 августа.
  • Родственники требуют взыскать с певицы долю от продажи квартиры.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Останкинский суд Москвы 18 августа проведет предварительное заседание по иску семьи баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В понедельник в рамках досудебной подготовки суд удовлетворил ходатайство защиты об истребовании сведений об имуществе и счетах певицы, а также назначил дату предварительного заседания.
"Предварительное заседание назначено на 18 августа", - огласила судья.
Кроме того, защита Седоковой ходатайствовала о рассмотрении иска в закрытом режиме. Однако суд принял решение рассмотреть этот вопрос позже.
В феврале Хорошевский суд Москвы передал иск родных баскетболиста на новое рассмотрение в Останкинский суд, они требуют взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры — по 10 миллионов рублей каждому. Артистка с требованиями не согласна. Ее представители заявляли в суде, что деньги от продажи недвижимости были потрачены на семейные нужды.
Мировой судья расторг брак между супругами 9 декабря 2024 года, спустя неделю в Москве было найдено тело Тиммы. Следствие установило, что баскетболист покончил с собой.
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БаскетболЯнис ТиммаАнна Седокова
 
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