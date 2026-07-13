Суд проведет предварительное заседание по иску семьи Тиммы к Седоковой

Краткий пересказ от РИА ИИ Останкинский суд Москвы проведет предварительное заседание по иску семьи Яниса Тиммы к Анне Седоковой 18 августа.

Родственники требуют взыскать с певицы долю от продажи квартиры.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Останкинский суд Москвы 18 августа проведет предварительное заседание по иску семьи баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В понедельник в рамках досудебной подготовки суд удовлетворил ходатайство защиты об истребовании сведений об имуществе и счетах певицы, а также назначил дату предварительного заседания.

"Предварительное заседание назначено на 18 августа", - огласила судья.

Кроме того, защита Седоковой ходатайствовала о рассмотрении иска в закрытом режиме. Однако суд принял решение рассмотреть этот вопрос позже.

В феврале Хорошевский суд Москвы передал иск родных баскетболиста на новое рассмотрение в Останкинский суд, они требуют взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры — по 10 миллионов рублей каждому. Артистка с требованиями не согласна. Ее представители заявляли в суде, что деньги от продажи недвижимости были потрачены на семейные нужды.