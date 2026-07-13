Telegram за сутки заблокировал более 70 тысяч групп и каналов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Telegram заблокировал 70 457 групп и каналов за воскресенье, что стало минимальным суточным значением с 5 июня.
- С начала года в Telegram заблокировано 20 127 686 групп и каналов, из них около 143 356 сообществ, связанных с терроризмом.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Telegram по итогам воскресенья заблокировал у себя примерно 70,5 тысячи групп и каналов, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, мессенджер заблокировал за воскресенье 70 457 групп и каналов, что стало минимальным суточным значением с 5 июня, когда блокировки составляли 64 739.
Суммарно за всю предыдущую неделю мессенджер заблокировал 581 932 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - около 5,3 тысячи.
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 20 127 686, из них 143 356 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.