Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы об активах Марченко

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении зампреда Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко.

Основанием для иска стали выявленные у судьи и членов его семьи активы, превышающие задекларированные доходы.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении зампреда Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко из-за выявленных у его семьи активов, превышающих задекларированные доходы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС РФ.

"По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении судьи Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что основанием стали выявленные у судьи и членов его семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам.