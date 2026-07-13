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Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы об активах Марченко - РИА Новости, 13.07.2026
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09:46 13.07.2026
Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы об активах Марченко

Краснов поручил направить в ГП материалы об активах зампреда апелляционного суда

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкГлава Верховного суда РФ Игорь Краснов
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении зампреда Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко.
  • Основанием для иска стали выявленные у судьи и членов его семьи активы, превышающие задекларированные доходы.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении зампреда Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко из-за выявленных у его семьи активов, превышающих задекларированные доходы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС РФ.
"По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении судьи Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что основанием стали выявленные у судьи и членов его семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд базируется в Ессентуках и осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края.
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