Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы об активах Марченко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении зампреда Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко.
- Основанием для иска стали выявленные у судьи и членов его семьи активы, превышающие задекларированные доходы.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для подачи антикоррупционного иска в отношении зампреда Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко из-за выявленных у его семьи активов, превышающих задекларированные доходы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС РФ.
"По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении судьи Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что основанием стали выявленные у судьи и членов его семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд базируется в Ессентуках и осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края.