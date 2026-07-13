Краткий пересказ от РИА ИИ Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, созданное в 1826 году, фактически стало основой системы обеспечения государственной безопасности России.

Сергей Степашин, выступая на конференции, подчеркнул важность задачи обеспечения безопасности страны и возможность пересмотра даты создания органов госбезопасности.

На конференции также обсуждалась личность руководителя Третьего отделения Александра Христофоровича Бенкендорфа, о котором в советское время говорили в основном в негативном ключе.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Структура, созданная 200 лет назад - Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, фактически стала основой системы обеспечения государственной безопасности России, заявил председатель Императорского православного палестинского общества, глава Ассоциации юристов России, бывший директор ФСБ Сергей Степашин, поставив вопрос о возможности пересмотра даты создания органов госбезопасности РФ.

В среду исполнится 200 лет с того дня, как было положено начало системы обеспечения госбезопасности России . 3 (15 по новому стилю) июля 1826 года для охраны государственного строя, надзора и контроля над деятельностью государственного аппарата и выборных учреждений император Николай I своим указом учредил Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

"Задача обеспечения безопасности страны всегда была и будет важнейшей задачей государства", - подчеркнул Степашин, выступая в понедельник в Москве на конференции, посвященной 200-летию со дня создания Третьего отделения.

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1825 года поставила перед Николаем I вопрос, кто и как будет защищать российское государство, отметил Степашин. Необходимость выявления рисков и угроз государству обусловила создание новой структуры, ведающей вопросами безопасности.

"И эта небольшая группа – поначалу всего-навсего 16 человек, по сути дела, заложила основу того, что сейчас называется органами государственной безопасности Российской Федерации", - подчеркнул Степашин. По его словам, в рамках Третьего отделения фактически была создана служба контрразведки. Также Третье отделение занималось вопросами предупреждения преступлений против императора, выявлением тайных обществ и заговоров, борьбой с коррупцией среди чиновников и казнокрадством, и другим.

На конференции выступили специалисты по истории России XIX века. В частности, было отмечено, что термин "государственная безопасность" впервые ввел император Николай I в одном из документов за его подписью.

Немалая часть докладов была посвящена личности руководителя Третьего отделения Александра Христофоровича Бенкендорфа. Подчеркивалось, что с конца XIX века, а тем более в советское время о Бенкендорфе говорилось только в негативном ключе, его сделали символом репрессивного аппарата самодержавия. Но это очень несправедливо – на самом деле, это был блестящий русский офицер, честный и достойный человек, отмечали выступающие.

Подводя итог конференции, Сергей Степашин поставил вопрос о целесообразности пересмотра официальной даты создания органов государственной безопасности России. "Нынешнее МВД России ведет свою истории с 1802 года. Почему мы ведем историю наших спецслужб с 1917 года? Может быть, мы вернем историческую правду?" - резюмировал он.