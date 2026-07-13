Рейтинг@Mail.ru
Politico узнало детали увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 13.07.2026
Politico узнало детали увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США

Politico: посла Украины в США Стефанишину обвинили в хищении 55,8 тыс долларов

© AP Photo / Andreea AlexandruОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Ольга Стефанишина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ольга Стефанишина подала в отставку с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.
  • Ольга Стефанишина фигурирует в деле о хищении 2,5 миллионов гривен в министерстве юстиции и незаконном приобретении госсобственности.
  • Расследования по данным делам начаты Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратурой в 2019 и 2025 годах.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подавшая в отставку чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина фигурирует в деле о хищении 2,5 миллионов гривен (55,8 тысячи долларов США) в министерстве юстиции и незаконном приобретении госсобственности, пишет издание Politico со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника.
Украинское агентство УНН в понедельник сообщило, что Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, его уже подписал Владимир Зеленский.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Миндич и Умеров планировали "свести Трампа с ума", сообщили СМИ
1 мая, 15:36
«
"Ольге приходится иметь дело с обвинениями антикоррупционных органов, хотя они не совсем справедливы по отношению к ней", - приводит издание слова чиновника.
По данным издания, посол фигурировала в нескольких расследованиях коррупции, начатых в 2019 и 2025 годах Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой.
Как сообщает Politico, расследования касаются дела о хищении 2,5 миллионов гривен (55,8 тысячи долларов США) в министерстве юстиции, а также незаконного приобретения украинской государственной собственности бывшим мужем Стефанишиной и роскошной квартиры в центре Киева, зарегистрированной на ее родителей.
По данным издания, Стефанишина не задекларировала квартиру до тех пор, пока ее не обнаружили журналисты. В сообщении говорится, что ей пока официально не предъявили обвинений.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщил о том, что Стефанишина несколько дней назад приехала в Киев и присутствовала на встрече Зеленского и скончавшегося 12 июля сенатора США Линдси Грэма*. Также, по данным источников депутата, Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны НАБУ. Подробности и детали возможного обвинения не приводятся.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Умеров пытается решить вопрос своей безопасности в США, считает эксперт
18 ноября 2025, 10:30
 
В миреСШАКиевУкраинаОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоPoliticoНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала