Politico узнало детали увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Ольга Стефанишина подала в отставку с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

Ольга Стефанишина фигурирует в деле о хищении 2,5 миллионов гривен в министерстве юстиции и незаконном приобретении госсобственности.

Расследования по данным делам начаты Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратурой в 2019 и 2025 годах.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подавшая в отставку чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина фигурирует в деле о хищении 2,5 миллионов гривен (55,8 тысячи долларов США) в министерстве юстиции и незаконном приобретении госсобственности, пишет издание Politico со ссылкой на украинского высокопоставленного чиновника.

Украинское агентство УНН в понедельник сообщило, что Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, его уже подписал Владимир Зеленский

« "Ольге приходится иметь дело с обвинениями антикоррупционных органов, хотя они не совсем справедливы по отношению к ней", - приводит издание слова чиновника.

По данным издания, посол фигурировала в нескольких расследованиях коррупции, начатых в 2019 и 2025 годах Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой.

Как сообщает Politico, расследования касаются дела о хищении 2,5 миллионов гривен (55,8 тысячи долларов США) в министерстве юстиции, а также незаконного приобретения украинской государственной собственности бывшим мужем Стефанишиной и роскошной квартиры в центре Киева, зарегистрированной на ее родителей.

По данным издания, Стефанишина не задекларировала квартиру до тех пор, пока ее не обнаружили журналисты. В сообщении говорится, что ей пока официально не предъявили обвинений.

Депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщил о том, что Стефанишина несколько дней назад приехала в Киев и присутствовала на встрече Зеленского и скончавшегося 12 июля сенатора США Линдси Грэма*. Также, по данным источников депутата, Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны НАБУ. Подробности и детали возможного обвинения не приводятся.