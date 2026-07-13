Посол Украины в США Стефанишина покинет пост

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в США по личным обстоятельствам, и оно было удовлетворено Владимиром Зеленским.
- По данным депутата Рады Алексея Гончаренко*, Ольге Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, его уже подписал Владимир Зеленский, сообщает украинское агентство УНН.
"Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, ... Зеленский его удовлетворил", - говорится в материале, орпубликованном на сайте агентства.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщил о том, что Стефанишина несколько дней назад приехала в Киев и присутствовала на встрече Зеленского и скончавшегося 12 июля сенатора США Линдси Грэма. Также, по данным источников депутата, Стефанишиной могут быть предъявлены обвинения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Подробности и детали возможного обвинения не приводятся.
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