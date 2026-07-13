Преемник Стармера победил на внутрипартийных выборах лейбористов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бернем победил на внутрипартийных выборах лейбористов, заручившись поддержкой 349 депутатов.
- В случае окончательной победы Бернем станет лидером партии в пятницу и может занять место Стармера на Даунинг-стрит в понедельник.
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем победил на внутрипартийных выборах лейбористов, заручившись поддержкой необходимого количества депутатов, сообщает телеканал Sky News.
В четверг Бернем выдвинул свою кандидатуру на пост главы партии лейбористов. Больше никто за пост не борется.
"На данный момент кандидатуру Бернхэма поддержали 349 депутатов-лейбористов", - передает телеканал.
Таким образом, любой потенциальный кандидат не сможет заручиться поддержкой 81 депутатов, что является минимальным порогом.
Бернем теперь предстоит заручиться поддержкой связанных с партией профсоюзов. В случае окончательной победы Бернем станет лидером партии в пятницу, а в понедельник может занять место Стармера на Даунинг-стрит.