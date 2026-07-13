Спиваков выступит в сентябре в Доме музыки впервые после болезни

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первое выступление народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова после болезни состоится в его день рождения, 12 сентября, в Доме музыки, сейчас маэстро находится в отпуске, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.