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Спиваков выступит в сентябре в Доме музыки впервые после болезни - РИА Новости, 13.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:11 13.07.2026
Спиваков выступит в сентябре в Доме музыки впервые после болезни

РИА Новости: первое выступление Спивакова после болезни состоится 12 сентября

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВладимир Спиваков
Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Владимир Спиваков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первое выступление народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова после болезни состоится 12 сентября в Доме музыки.
  • После выступления в Доме музыки Спиваков отправится на гастроли и выступит на фестивале пианиста Дениса Мацуева в Иркутске.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первое выступление народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова после болезни состоится в его день рождения, 12 сентября, в Доме музыки, сейчас маэстро находится в отпуске, сообщила РИА Новости его супруга Сати Спивакова.
"У Владимира Теодоровича начался отпуск. Первое выступление планируется 12 сентября - в его день рождения. В Доме музыки уже заявлен концерт с Алисой Бруновной Фрейндлих, который 21 июня пришлось отменить по болезни", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда состоится первое выступление Спивакова в новом сезоне.
Как уточнила Спивакова, после маэстро отправится на гастроли и выступит на фестивале пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева в Иркутске.
В конце июня митрополит Иларион сообщил, что Спивакова госпитализировали. Позднее супруга маэстро Сати Спивакова рассказала РИА Новости, что причиной госпитализации стали осложнения бронхита, перешедшего в пневмонию. Маэстро выписали из больницы 3 июля.
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КультураСССРРоссияИркутскВладимир СпиваковДенис Мацуев
 
 
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