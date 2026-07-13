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"Аль-Наср" не выплатил футболистам часть зарплаты из-за проблем с финансами - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
22:30 13.07.2026

"Аль-Наср" не выплатил футболистам часть зарплаты из-за проблем с финансами

© Фото : Пресс-служба ФК "Аль-Наср"ФК "Аль-Наср"
ФК Аль-Наср - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Аль-Наср"
ФК "Аль-Наср". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство саудовского «Аль-Насра» столкнулось с финансовыми трудностями, из-за которых часть игроков не получила часть зарплаты за июнь.
  • Клуб приостановил поиск иностранного футболиста на замену Марцело Брозовичу из-за недостатка финансов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Руководство саудовского "Аль-Насра" столкнулось с финансовыми трудностями, из-за которых часть игроков футбольного клуба не получили часть зарплаты за июнь, сообщает Arriyadiyah.
По информации источника, клуб рассчитывает выплатить оставшуюся часть задолженности позднее. Также из-за недостатка финансов "Аль-Наср" приостановил поиск иностранного футболиста на замену хорватскому полузащитнику Марцело Брозовичу, который ушел после истечения срока контракта. Команда пока не начала официальных переговоров ни с одним кандидатом из-за неопределенности с финансовой ситуацией.
По итогам сезона-2025/26 "Аль-Наср" впервые с 2019 года стал чемпионом Саудовской Аравии. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду выступает за клуб с января 2023 года.
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