"Аль-Наср" не выплатил футболистам часть зарплаты из-за проблем с финансами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство саудовского «Аль-Насра» столкнулось с финансовыми трудностями, из-за которых часть игроков не получила часть зарплаты за июнь.
- Клуб приостановил поиск иностранного футболиста на замену Марцело Брозовичу из-за недостатка финансов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Руководство саудовского "Аль-Насра" столкнулось с финансовыми трудностями, из-за которых часть игроков футбольного клуба не получили часть зарплаты за июнь, сообщает Arriyadiyah.
По информации источника, клуб рассчитывает выплатить оставшуюся часть задолженности позднее. Также из-за недостатка финансов "Аль-Наср" приостановил поиск иностранного футболиста на замену хорватскому полузащитнику Марцело Брозовичу, который ушел после истечения срока контракта. Команда пока не начала официальных переговоров ни с одним кандидатом из-за неопределенности с финансовой ситуацией.
По итогам сезона-2025/26 "Аль-Наср" впервые с 2019 года стал чемпионом Саудовской Аравии. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду выступает за клуб с января 2023 года.