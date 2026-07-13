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ФСБ показала склад с дронами для терактов Амурской области - РИА Новости, 13.07.2026
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09:09 13.07.2026 (обновлено: 09:54 13.07.2026)
ФСБ показала склад с дронами для терактов Амурской области

ФСБ показала склад в Амурской области с дронами для терактов на аэродромах

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сорвала задуманную спецслужбами Украины масштабную атаку с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской области и "Шагол" в Челябинской области.
  • На складе в гараже в Амурской области было изъято 24 FPV-дрона, оснащенных устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления и снаряженных боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше одного килограмма.
  • ФСБ показала задержание участника подготовки теракта.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ФСБ показала склад в Амурской области, на котором хранились FPV-дроны для подготовки масштабных терактов на военных аэродромах.
В понедельник ФСБ сообщила, что сорвала задуманный спецслужбами Украины масштабную атаку с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.
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На опубликованных кадрах видно, что склад находился в гараже в Амурской области, и именно в нем же мужчина чинил и трансформировал дроны, снаряжая их боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше одного килограмма.
По данным ФСБ, было изъято 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления... снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 килограмма.
Кроме того, на видео запечатлены лопасти дронов, которые находились в упаковках. А в гараже помимо БПЛА, можно увидеть гражданские вещи, принадлежащие участвовавшему в подготовке теракта мужчине: самокат, машинка на пульте управления, ледянка и т.д.
Также ФСБ показали задержание участника в подготовке теракта.
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Амурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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