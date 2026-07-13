Телеведущего Шаца* оштрафовали за нарушение деятельности иноагента

Краткий пересказ от РИА ИИ Комик и телеведущий Михаил Шац* оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Шац* выложил видеоматериал в интернет без указания на то, что этот материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Комика и телеведущего Михаила Шаца* суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Михаила Шаца * за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба.

Там уточнили, что Шац* 15 апреля выложил в интернет видеоматериал без указания на то, что этот материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом либо касается деятельности такого агента.

Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался там после начала СВО. В сентябре 2022 года Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов.