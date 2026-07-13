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Телеведущего Шаца* оштрафовали за нарушение деятельности иноагента - РИА Новости, 13.07.2026
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11:23 13.07.2026
Телеведущего Шаца* оштрафовали за нарушение деятельности иноагента

Михаила Шаца оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение деятельности иноагента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМихаил Шац*
Михаил Шац* - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Михаил Шац*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комик и телеведущий Михаил Шац* оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
  • Шац* выложил видеоматериал в интернет без указания на то, что этот материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Комика и телеведущего Михаила Шаца* суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение деятельности иностранного агента, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Михаила Шаца* за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба.
Там уточнили, что Шац* 15 апреля выложил в интернет видеоматериал без указания на то, что этот материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом либо касается деятельности такого агента.
Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался там после начала СВО. В сентябре 2022 года Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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