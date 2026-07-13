Сергачев заявил, что Кучеров и Василевский заслужили свои награды

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" Михаил Сергачев в разговоре с РИА Новости заявил, что нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и вратарь "молний" Андрей Василевский заслуженно стали обладателями "Харт Трофи" и "Везина Трофи" соответственно по итогам сезона-2025/26 НХЛ.

"Конечно, они заслужили эти награды. Я рад и счастлив за Никиту и Андрея. Для меня эти ребята - пример большой работы и самоотдачи. Я смотрю на них и вдохновляюсь ими. Они большие молодцы", - сказал Сергачев.