Рейтинг@Mail.ru
Сергачев заявил, что Кучеров и Василевский заслужили свои награды - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:09 13.07.2026
Сергачев заявил, что Кучеров и Василевский заслужили свои награды

Сергачев: Кучеров и Василевский заслуженно выиграли награды, вдохновляюсь ими

© Фото : сайт НХЛМихаил Сергачев
Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : сайт НХЛ
Михаил Сергачев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Сергачев заявил, что Никита Кучеров и Андрей Василевский заслуженно стали обладателями "Харт Трофи" и "Везина Трофи" соответственно по итогам сезона-2025/26 НХЛ.
  • Кучеров набрал 130 очков и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, став во второй раз обладателем "Харт Трофи".
  • Василевский во второй раз в карьере стал обладателем "Везина Трофи", проведя 58 матчей, одержав 39 побед и отразив 91,2% бросков.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" Михаил Сергачев в разговоре с РИА Новости заявил, что нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и вратарь "молний" Андрей Василевский заслуженно стали обладателями "Харт Трофи" и "Везина Трофи" соответственно по итогам сезона-2025/26 НХЛ.
В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Россиянин во второй раз стал обладателем "Харта" - награды, вручаемой хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Василевский в июне во второй раз в карьере стал обладателем приза лучшему голкиперу сезона "Везина Трофи". Вратарь провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды сыграл на ноль и отразил 91,2% бросков.
"Конечно, они заслужили эти награды. Я рад и счастлив за Никиту и Андрея. Для меня эти ребята - пример большой работы и самоотдачи. Я смотрю на них и вдохновляюсь ими. Они большие молодцы", - сказал Сергачев.
Сергачев выступал за "Тампу" с 2017 по 2024 год. В составе "Лайтнинг" вместе с Кучеровым и Василевским россиянин выиграл два Кубка Стэнли.
Александр Овечкин в составе сборной России по хоккею - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В НХЛ рассказали о возможном участии России в Кубке мира
7 июля, 19:21
 
ХоккейСпортАндрей ВасилевскийНикита КучеровМихаил СергачевЮта МаммотТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФK Челябинск
    СКА-Хабаровск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Торпедо
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Текстильщик
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала