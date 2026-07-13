Сергачев заявил, что Кучеров и Василевский заслужили свои награды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Сергачев заявил, что Никита Кучеров и Андрей Василевский заслуженно стали обладателями "Харт Трофи" и "Везина Трофи" соответственно по итогам сезона-2025/26 НХЛ.
- Кучеров набрал 130 очков и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, став во второй раз обладателем "Харт Трофи".
- Василевский во второй раз в карьере стал обладателем "Везина Трофи", проведя 58 матчей, одержав 39 побед и отразив 91,2% бросков.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Юта Маммот" Михаил Сергачев в разговоре с РИА Новости заявил, что нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и вратарь "молний" Андрей Василевский заслуженно стали обладателями "Харт Трофи" и "Везина Трофи" соответственно по итогам сезона-2025/26 НХЛ.
В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола и 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Россиянин во второй раз стал обладателем "Харта" - награды, вручаемой хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Василевский в июне во второй раз в карьере стал обладателем приза лучшему голкиперу сезона "Везина Трофи". Вратарь провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды сыграл на ноль и отразил 91,2% бросков.
"Конечно, они заслужили эти награды. Я рад и счастлив за Никиту и Андрея. Для меня эти ребята - пример большой работы и самоотдачи. Я смотрю на них и вдохновляюсь ими. Они большие молодцы", - сказал Сергачев.
Сергачев выступал за "Тампу" с 2017 по 2024 год. В составе "Лайтнинг" вместе с Кучеровым и Василевским россиянин выиграл два Кубка Стэнли.