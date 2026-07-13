Сборная России по футболу должна провести сентябрьские матчи в новой форме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная сборная России по футболу в сентябре должна провести товарищеские матчи в новой форме от Jogel.
- Презентация новой формы запланирована на сентябрь, перед матчами в международную паузу.
- Действующий контракт между РФС и Jogel рассчитан до 2030 года.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Основатель фирмы-экипировщика сборной России по футболу Jogel Артур Мовсесян сообщил РИА Новости, что национальная команда в сентябре должна провести товарищеские матчи в новой форме.
Сборная России с весны 2024 года играет в форме отечественной компании Jogel. Контракт между Российским футбольным союзом (РФС) и экипировщиком был продлен в октябре 2025 года. Действующее соглашение рассчитано до 2030 года. В июне директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил РИА Новости, что презентация новой формы национальной команды намечена на сентябрь.
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"Мы совместно с коллегами из РФС планируем презентацию формы в сентябре перед матчами, которые пройдут в международную паузу. Надеюсь, новый цикл начиная с сентября сборная начнет в новой экипировке", - сказал Мовсесян.
Ближайшее окно в календаре Международной федерации футбола (ФИФА) на матчи сборных придется на период с 21 сентября по 6 октября. В эти сроки национальные команды могут провести до четырех игр.
"Не буду раскрывать секретов по поводу цветовой гаммы формы, но скажу, что все достаточно традиционно для нашей сборной. При этом будет добавлена интересная и креативная деталь", - добавил собеседник агентства.