Краткий пересказ от РИА ИИ Национальная сборная России по футболу в сентябре должна провести товарищеские матчи в новой форме от Jogel.

Презентация новой формы запланирована на сентябрь, перед матчами в международную паузу.

Действующий контракт между РФС и Jogel рассчитан до 2030 года.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Основатель фирмы-экипировщика сборной России по футболу Jogel Артур Мовсесян сообщил РИА Новости, что национальная команда в сентябре должна провести товарищеские матчи в новой форме.

Сборная России с весны 2024 года играет в форме отечественной компании Jogel. Контракт между Российским футбольным союзом (РФС) и экипировщиком был продлен в октябре 2025 года. Действующее соглашение рассчитано до 2030 года. В июне директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил РИА Новости, что презентация новой формы национальной команды намечена на сентябрь.

« "Мы совместно с коллегами из РФС планируем презентацию формы в сентябре перед матчами, которые пройдут в международную паузу. Надеюсь, новый цикл начиная с сентября сборная начнет в новой экипировке", - сказал Мовсесян.

Ближайшее окно в календаре Международной федерации футбола (ФИФА) на матчи сборных придется на период с 21 сентября по 6 октября. В эти сроки национальные команды могут провести до четырех игр.