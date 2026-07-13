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Адвокат оценил шансы Сафонова добиться пересмотра взыскания алиментов - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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17:31 13.07.2026 (обновлено: 18:00 13.07.2026)
Адвокат оценил шансы Сафонова добиться пересмотра взыскания алиментов

Адвокат считает низкими шансы Сафонова добиться пересмотра взыскания алиментов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Матвей Сафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат Сергей Жорин считает, что у Матвея Сафонова мало шансов добиться признания неконституционной нормы Семейного кодекса о взыскании алиментов в доле от дохода.
  • Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу Сафонова, который просит проверить конституционность пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ.
  • Жорин не исключил, что рассмотрение жалобы Сафонова может повлиять на дальнейшую судебную практику, например, Конституционный суд может выявить обязательный конституционно-правовой смысл нормы и разъяснить пределы применения долевого порядка при исключительно высоких доходах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. У футболиста французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова мало шансов добиться признания неконституционной нормы Семейного кодекса о взыскании алиментов в доле от дохода, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
Ранее Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу Сафонова, который просит проверить конституционность пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ. Футболист считает, что при очень высоких доходах плательщика алименты должны определяться исходя из реальных потребностей ребенка, а не автоматически в доле от заработка.
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"В силу адвокатской этики я не могу комментировать конкретное уголовное дело. Однако считаю, что шансы на признание пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса неконституционным неочевидны, поскольку действующее регулирование уже предоставляет судам достаточно гибкие инструменты для учета обстоятельств конкретного дела", - сказал Жорин.

По словам адвоката, действующее законодательство уже позволяет судам как изменять долю алиментов, так и взыскивать их в твердой денежной сумме, если этого требуют обстоятельства дела. "Поэтому сама по себе высокая зарплата плательщика едва ли свидетельствует о конституционном дефекте закона. Вопрос, скорее, заключается в том, как суды применяют уже существующие нормы и насколько полно исследуют конкретные обстоятельства", - отметил он.
При этом Жорин не исключил, что рассмотрение жалобы Сафонова может повлиять на дальнейшую судебную практику. "Конституционный суд может не признавать норму неконституционной, а выявить ее обязательный конституционно-правовой смысл, например разъяснить пределы применения долевого порядка при исключительно высоких доходах. Такая позиция будет обязательна для всех судов и потенциально затронет не только спортсменов, но и любых плательщиков с сопоставимыми обстоятельствами. Однако это не должно означать автоматического перевода всех высоких доходов на твердую денежную сумму, поскольку приоритетом по-прежнему останутся интересы ребенка и сохранение привычного уровня его обеспечения", - подчеркнул адвокат.
Бывшая жена футболиста Анастасия Сафонова в марте прошлого года направила в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве экс-мужа из-за долга по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. В июне на втором заседании по делу суд прекратил производство в связи с погашением долга.
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