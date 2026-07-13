Адвокат оценил шансы Сафонова добиться пересмотра взыскания алиментов

Краткий пересказ от РИА ИИ Адвокат Сергей Жорин считает, что у Матвея Сафонова мало шансов добиться признания неконституционной нормы Семейного кодекса о взыскании алиментов в доле от дохода.

Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу Сафонова, который просит проверить конституционность пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ.

Жорин не исключил, что рассмотрение жалобы Сафонова может повлиять на дальнейшую судебную практику, например, Конституционный суд может выявить обязательный конституционно-правовой смысл нормы и разъяснить пределы применения долевого порядка при исключительно высоких доходах.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. У футболиста французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова мало шансов добиться признания неконституционной нормы Семейного кодекса о взыскании алиментов в доле от дохода, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

Ранее Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу Сафонова, который просит проверить конституционность пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ. Футболист считает, что при очень высоких доходах плательщика алименты должны определяться исходя из реальных потребностей ребенка, а не автоматически в доле от заработка.

« "В силу адвокатской этики я не могу комментировать конкретное уголовное дело. Однако считаю, что шансы на признание пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса неконституционным неочевидны, поскольку действующее регулирование уже предоставляет судам достаточно гибкие инструменты для учета обстоятельств конкретного дела", - сказал Жорин.

По словам адвоката, действующее законодательство уже позволяет судам как изменять долю алиментов, так и взыскивать их в твердой денежной сумме, если этого требуют обстоятельства дела. "Поэтому сама по себе высокая зарплата плательщика едва ли свидетельствует о конституционном дефекте закона. Вопрос, скорее, заключается в том, как суды применяют уже существующие нормы и насколько полно исследуют конкретные обстоятельства", - отметил он.

При этом Жорин не исключил, что рассмотрение жалобы Сафонова может повлиять на дальнейшую судебную практику. "Конституционный суд может не признавать норму неконституционной, а выявить ее обязательный конституционно-правовой смысл, например разъяснить пределы применения долевого порядка при исключительно высоких доходах. Такая позиция будет обязательна для всех судов и потенциально затронет не только спортсменов, но и любых плательщиков с сопоставимыми обстоятельствами. Однако это не должно означать автоматического перевода всех высоких доходов на твердую денежную сумму, поскольку приоритетом по-прежнему останутся интересы ребенка и сохранение привычного уровня его обеспечения", - подчеркнул адвокат.