Пименов стал спортивным директором "Факела"

Краткий пересказ от РИА ИИ Руслан Пименов назначен спортивным директором воронежского «Факела».

Он сменил на этой должности Кирилла Котова.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назначен спортивным директором воронежского "Факела", сообщается в Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назначен спортивным директором воронежского "Факела", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

В должности он сменил Кирилла Котова . Ранее Пименов сообщал РИА Новости, что находится в процессе переговоров с "Факелом".

Предыдущим местом работы Пименова были самарские "Крылья Советов", в которых он с февраля по август 2025 года занимал пост заместителя гендиректора. Весной в разговоре с РИА Новости он заявлял, что вернется к работе в футболе не раньше сезона-2026/27.

В период игровой карьеры экс-форвард выступал за французский "Мец", владикавказскую "Аланию", минское и московское "Динамо", а также "Локомотив", в составе которого дважды стал чемпионом России. За сборную России Пименов сыграл на чемпионате мира 2002 года.