Рейтинг@Mail.ru
Пименов стал спортивным директором "Факела" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:21 13.07.2026
Пименов стал спортивным директором "Факела"

Двукратный чемпион России по футболу Пименов стал спортивным директором "Факела"

© РИА Новости / Светлана ШевченкоРуслан Пименов
Руслан Пименов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Руслан Пименов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руслан Пименов назначен спортивным директором воронежского «Факела».
  • Он сменил на этой должности Кирилла Котова.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назначен спортивным директором воронежского "Факела", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В должности он сменил Кирилла Котова. Ранее Пименов сообщал РИА Новости, что находится в процессе переговоров с "Факелом".
Стенд Российского футбольного союза (РФС) - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
РФС представил список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2025/26
Вчера, 20:13
Предыдущим местом работы Пименова были самарские "Крылья Советов", в которых он с февраля по август 2025 года занимал пост заместителя гендиректора. Весной в разговоре с РИА Новости он заявлял, что вернется к работе в футболе не раньше сезона-2026/27.
В период игровой карьеры экс-форвард выступал за французский "Мец", владикавказскую "Аланию", минское и московское "Динамо", а также "Локомотив", в составе которого дважды стал чемпионом России. За сборную России Пименов сыграл на чемпионате мира 2002 года.
"Факел" вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и в первом туре нового чемпионата 25 июля дома сыграет с махачкалинским "Динамо".
Кирилл Гоцук и Рашид Магомедов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Голы новичков Магомедова и Гоцука помогли "Арсеналу" обыграть "Текстильщик"
Вчера, 21:56
 
ФутболСпортРуслан ПименовКирилл КотовФакелДинамо МоскваКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФK Челябинск
    СКА-Хабаровск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Торпедо
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Текстильщик
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала