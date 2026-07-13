Пименов стал спортивным директором "Факела"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руслан Пименов назначен спортивным директором воронежского «Факела».
- Он сменил на этой должности Кирилла Котова.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов назначен спортивным директором воронежского "Факела", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В должности он сменил Кирилла Котова. Ранее Пименов сообщал РИА Новости, что находится в процессе переговоров с "Факелом".
Предыдущим местом работы Пименова были самарские "Крылья Советов", в которых он с февраля по август 2025 года занимал пост заместителя гендиректора. Весной в разговоре с РИА Новости он заявлял, что вернется к работе в футболе не раньше сезона-2026/27.
В период игровой карьеры экс-форвард выступал за французский "Мец", владикавказскую "Аланию", минское и московское "Динамо", а также "Локомотив", в составе которого дважды стал чемпионом России. За сборную России Пименов сыграл на чемпионате мира 2002 года.
"Факел" вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и в первом туре нового чемпионата 25 июля дома сыграет с махачкалинским "Динамо".