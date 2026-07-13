Стало известно, когда завершится прием заявлений в первый класс

Краткий пересказ от РИА ИИ Второй этап приемной кампании в первые классы стартовал 6 июля и продлится до 5 сентября.

Документы на зачисление в школу можно подать лично, отправить почтой, а также записать ребенка через Единый портал государственных услуг или соответствующий региональный портал.

Уведомление о зачислении родители получат в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также по указанному почтовому или электронному адресу.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Шестого июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Он продлится до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что необходимые документы можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу на Едином портале государственных услуг или на интегрированном с ним соответствующем региональном портале.

"Прием в первые классы — это всегда волнительный процесс для родителей, и мы делаем все, чтобы этот процесс был максимально понятным, прозрачным и удобным для них", — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов , слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В Минпросвещения отметили, что родители получат уведомление о зачислении в личном кабинете на портале "Госуслуги", а также по указанному ими почтовому или электронному адресу. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест.