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Стало известно, когда завершится прием заявлений в первый класс - РИА Новости, 13.07.2026
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01:49 13.07.2026 (обновлено: 09:32 13.07.2026)
Стало известно, когда завершится прием заявлений в первый класс

Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники сидят за партой в классе
Первоклассники сидят за партой в классе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Первоклассники сидят за партой в классе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй этап приемной кампании в первые классы стартовал 6 июля и продлится до 5 сентября.
  • Документы на зачисление в школу можно подать лично, отправить почтой, а также записать ребенка через Единый портал государственных услуг или соответствующий региональный портал.
  • Уведомление о зачислении родители получат в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также по указанному почтовому или электронному адресу.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Шестого июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Он продлится до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что необходимые документы можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу на Едином портале государственных услуг или на интегрированном с ним соответствующем региональном портале.
"Прием в первые классы — это всегда волнительный процесс для родителей, и мы делаем все, чтобы этот процесс был максимально понятным, прозрачным и удобным для них", — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
В Минпросвещения отметили, что родители получат уведомление о зачислении в личном кабинете на портале "Госуслуги", а также по указанному ими почтовому или электронному адресу. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест.
Первый этап приема в первые классы начинался не позднее 1 апреля и продлился до 30 июня.
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