Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия добивается победы и в тылу, и на линии боевого соприкосновения.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия добивается победы и в тылу, и на линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы добиваемся победы везде: в тылу, в Дагестане, в Ингушетии, где угодно, в Чечне", - сказал Путин.
"И на линии боевого соприкосновения", - добавил он.
Ранее глава государства заявил, что Россия всегда идет и будет идти только вперед.