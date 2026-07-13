Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"

Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"

Россия побеждает и в тылу, и на фронте, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что Россия добивается победы и в тылу, и на линии боевого соприкосновения.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия добивается победы и в тылу, и на линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в понедельник посетил форум Народного фронта "Все для Победы!", где осмотрел выставку и пообщался с волонтерами движения. Путин поблагодарил активистов Народного фронта, которые помогали пострадавшим от паводка в Дагестане

"Мы добиваемся победы везде: в тылу, в Дагестане, в Ингушетии, где угодно, в Чечне", - сказал Путин.

"И на линии боевого соприкосновения", - добавил он.