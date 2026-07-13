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Россия побеждает и в тылу, и на фронте, заявил Путин - РИА Новости, 13.07.2026
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17:51 13.07.2026
Россия побеждает и в тылу, и на фронте, заявил Путин

Путин: Россия добивается победы и в тылу, и на линии боевого соприкосновения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"
Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта Всё для победы! - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Россия добивается победы и в тылу, и на линии боевого соприкосновения.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия добивается победы и в тылу, и на линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник посетил форум Народного фронта "Все для Победы!", где осмотрел выставку и пообщался с волонтерами движения. Путин поблагодарил активистов Народного фронта, которые помогали пострадавшим от паводка в Дагестане.
"Мы добиваемся победы везде: в тылу, в Дагестане, в Ингушетии, где угодно, в Чечне", - сказал Путин.
"И на линии боевого соприкосновения", - добавил он.
Ранее глава государства заявил, что Россия всегда идет и будет идти только вперед.
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