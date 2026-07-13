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Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остается непростой - РИА Новости, 13.07.2026
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17:28 13.07.2026
Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остается непростой

Путин: ситуация с паводками в Дагестане остается непростой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"
Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта Всё для победы! - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остается непростой.
  • Активисты Народного фронта весной отправились в Дагестан после мощнейших паводков и на протяжении 35 дней оказывали помощь пострадавшим.
  • В горных районах Дагестана в результате обильных осадков 7–8 июля произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остается непростой.
Глава государства в понедельник посетил форум Народного фронта "Все для Победы!", где осмотрел выставку и пообщался с волонтерами движения. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Запорожской области Сергей Бильченко рассказал президенту о гуманитарной миссии в Дагестане. Активисты Народного фронта весной отправились в регион после мощнейших паводков и на протяжении 35 дней оказывали помощь пострадавшим: эвакуировали людей, откачивали воду и доставляли продукты питания.
"Там еще сейчас непростая ситуация", - сказал Путин.
В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. По данным Минтранса республики, именно в Чародинском районе сохраняется наиболее сложная обстановка на дорогах.
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Республика ДагестанРоссияЗапорожская областьВладимир ПутинОбщероссийский народный фронт
 
 
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