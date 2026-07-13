Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остается непростой

"Там еще сейчас непростая ситуация", - сказал Путин.

В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. По данным Минтранса республики, именно в Чародинском районе сохраняется наиболее сложная обстановка на дорогах.