Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остается непростой.
- Активисты Народного фронта весной отправились в Дагестан после мощнейших паводков и на протяжении 35 дней оказывали помощь пострадавшим.
- В горных районах Дагестана в результате обильных осадков 7–8 июля произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остается непростой.
Глава государства в понедельник посетил форум Народного фронта "Все для Победы!", где осмотрел выставку и пообщался с волонтерами движения. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Запорожской области Сергей Бильченко рассказал президенту о гуманитарной миссии в Дагестане. Активисты Народного фронта весной отправились в регион после мощнейших паводков и на протяжении 35 дней оказывали помощь пострадавшим: эвакуировали людей, откачивали воду и доставляли продукты питания.
"Там еще сейчас непростая ситуация", - сказал Путин.
В горных районах Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и опор мостов, аварийные отключения электроснабжения. В нескольких районах из зон подтоплений эвакуировали людей. По данным Минтранса республики, именно в Чародинском районе сохраняется наиболее сложная обстановка на дорогах.