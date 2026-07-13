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Путин пообщался с дагестанцем, спасавшим людей во время паводка - РИА Новости, 13.07.2026
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16:31 13.07.2026 (обновлено: 16:40 13.07.2026)
Путин пообщался с дагестанцем, спасавшим людей во время паводка

Путин спросил у дагестанца, спасшего 23 человека из воды, было ли ему страшно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта "Всё для победы!" Шамиль Устарбеков
Президент РФ Владимир Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта Всё для победы! Шамиль Устарбеков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта "Всё для победы!" Шамиль Устарбеков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин рассказал, как спросил у 19-летнего Шамиля Устарбекова, который спас из воды во время паводков в Дагестане 23 человека, было ли ему страшно.
  • Президент подчеркнул, что сила россиян в том, что народ страны всегда преодолевает все трудности и страхи.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как спросил у 19-летнего Шамиля Устарбекова, который спас из воды во время паводков в Дагестане 23 человека, было ли ему страшно.
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"Я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, представляете, он нырял в эту пучину и доставал людей, я у него спрашиваю: страшно было? Вот сейчас на ушко спросил... Он мне говорит: "Чуть-чуть", - рассказал Путин во время церемонии награждения.
Президент добавил, что "когда люди совершают такие подвиги, когда люди воюют на фронте, когда люди добиваются удивительных результатов в тылу, не жалея часто себя, конечно, бывает страшно - это нормальная реакция у нормального человека".
Однако сила россиян в том, что народ страны всегда преодолевает все трудности и страхи, подчеркнул Путин.
"Это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед", - заключил президент.
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Молодой человек с расстройством аутистического спектра в марте 2026 года во время мощнейшего за 100 лет наводнения в Дагестане вышел на улицу за хлебом. Услышав крики о помощи, бросился к затопленному переходу над городским каналом, где стремительный поток сбивал людей с ног.
Не имея ни страховки, ни снаряжения, он привязал веревку к ноге, чтобы течение не унесло его, и вошел в ледяную воду. Первой спас семилетнюю девочку, которую уносило течением. Вернул ее матери - и снова пошел в воду.
После просмотра записей с уличных камер выяснилось, что Шамиль вытащил из воды 23 человека. После этого он исчез. Три дня родные искали его по всей республике. Нашли в Махачкале, в 18 километрах от дома. Он смутно помнил, что произошло. Сказал только одно: двигался туда, где людям требовалась помощь.
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ОбществоРеспублика ДагестанРоссияМахачкалаВладимир Путин
 
 
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