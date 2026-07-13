Путин пообщался с дагестанцем, спасавшим людей во время паводка

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин рассказал, как спросил у 19-летнего Шамиля Устарбекова, который спас из воды во время паводков в Дагестане 23 человека, было ли ему страшно.

Президент подчеркнул, что сила россиян в том, что народ страны всегда преодолевает все трудности и страхи.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как спросил у 19-летнего Шамиля Устарбекова, который спас из воды во время паводков в Дагестане 23 человека, было ли ему страшно.

Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия" на форум Народного фронта, он вручил Устарбекову премию "Все для Победы!".

« "Я вот сейчас у одного из лауреатов, который 23 человека спас из воды, представляете, он нырял в эту пучину и доставал людей, я у него спрашиваю: страшно было? Вот сейчас на ушко спросил... Он мне говорит: "Чуть-чуть", - рассказал Путин во время церемонии награждения.

Президент добавил, что "когда люди совершают такие подвиги, когда люди воюют на фронте, когда люди добиваются удивительных результатов в тылу, не жалея часто себя, конечно, бывает страшно - это нормальная реакция у нормального человека".

Однако сила россиян в том, что народ страны всегда преодолевает все трудности и страхи, подчеркнул Путин

"Это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед", - заключил президент.

Молодой человек с расстройством аутистического спектра в марте 2026 года во время мощнейшего за 100 лет наводнения в Дагестане вышел на улицу за хлебом. Услышав крики о помощи, бросился к затопленному переходу над городским каналом, где стремительный поток сбивал людей с ног.

Не имея ни страховки, ни снаряжения, он привязал веревку к ноге, чтобы течение не унесло его, и вошел в ледяную воду. Первой спас семилетнюю девочку, которую уносило течением. Вернул ее матери - и снова пошел в воду.