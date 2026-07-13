Путин наградил семью бойца СВО Пожярскене, собиравшую помощь фронту

Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!".

В 2023 году Юлия создала в Екатеринославке волонтерскую группу "СВОим! Вместе до Победы!": для бойцов собраны техника, оборудование и имущество на сумму более 6 миллионов рублей, более 1 миллиона рублей перечислено в фонд "Все для Победы!", через Народный фронт передано более 2 тонн гуманитарного груза.