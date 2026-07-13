Путин наградил семью бойца СВО Пожярскене, собиравшую помощь фронту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» семье Пожярскене из Амурской области.
- Юлия Пожярскене создала волонтерскую группу «СВОим! Вместе до Победы!», собрав более 6 миллионов рублей на технику, оборудование и имущество для бойцов.
- Сыновья Юлии, Илья и Сергей, также участвуют в сборах и организуют помощь для бойцов и пострадавших.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премию "Все для Победы!" семье Пожярскене из Амурской области, собиравшей помощь бойцам, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!".
На форуме Путин вручил специальную премию – кубок "Все для Победы!" супруге участника СВО Юлие Пожярскене и ее сыновьям Илье и Сергею Пожярскас.
В 2023 году Юлия создала в Екатеринославке волонтерскую группу "СВОим! Вместе до Победы!": для бойцов собраны техника, оборудование и имущество на сумму более 6 миллионов рублей, более 1 миллиона рублей перечислено в фонд "Все для Победы!", через Народный фронт передано более 2 тонн гуманитарного груза.
Школьники Илья и Сергей также участвуют в сборах: Илья направил 7 000 рублей, полученные за победу в районном конкурсе на лучший слоган о селе, на оборудование для бойцов, а также передал более 5 000 рублей личных накоплений на памятник на Поклонной горе. Братья организовывали сбор телефонов для связистов, материалов для брянского направления и средств на тепловую пушку для пострадавших в Дагестане.