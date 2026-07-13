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Путин наградил семью бойца СВО Пожярскене, собиравшую помощь фронту - РИА Новости, 13.07.2026
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16:06 13.07.2026 (обновлено: 16:56 13.07.2026)
Путин наградил семью бойца СВО Пожярскене, собиравшую помощь фронту

Путин вручил премию семье участника СВО Пожярскене, собиравшей помощь фронту

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреаты специальной премии Общероссийского народного фронта "Все для победы!" - семья Пожярскас
Президент РФ Владимир Путин и лауреаты специальной премии Общероссийского народного фронта Все для победы! - семья Пожярскас - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и лауреаты специальной премии Общероссийского народного фронта "Все для победы!" - семья Пожярскас
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» семье Пожярскене из Амурской области.
  • Юлия Пожярскене создала волонтерскую группу «СВОим! Вместе до Победы!», собрав более 6 миллионов рублей на технику, оборудование и имущество для бойцов.
  • Сыновья Юлии, Илья и Сергей, также участвуют в сборах и организуют помощь для бойцов и пострадавших.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премию "Все для Победы!" семье Пожярскене из Амурской области, собиравшей помощь бойцам, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!".
На форуме Путин вручил специальную премию – кубок "Все для Победы!" супруге участника СВО Юлие Пожярскене и ее сыновьям Илье и Сергею Пожярскас.
В 2023 году Юлия создала в Екатеринославке волонтерскую группу "СВОим! Вместе до Победы!": для бойцов собраны техника, оборудование и имущество на сумму более 6 миллионов рублей, более 1 миллиона рублей перечислено в фонд "Все для Победы!", через Народный фронт передано более 2 тонн гуманитарного груза.
Школьники Илья и Сергей также участвуют в сборах: Илья направил 7 000 рублей, полученные за победу в районном конкурсе на лучший слоган о селе, на оборудование для бойцов, а также передал более 5 000 рублей личных накоплений на памятник на Поклонной горе. Братья организовывали сбор телефонов для связистов, материалов для брянского направления и средств на тепловую пушку для пострадавших в Дагестане.
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