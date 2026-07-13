Путин вручил премию "Все для Победы!" спасшему более 20 человек в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» 19-летнему Шамилю Устарбекову.
- Шамиль Устарбеков спас более 20 человек во время паводков в Дагестане.
- Устарбеков, не имея страховки и снаряжения, вошел в ледяную воду и спас людей, среди которых была семилетняя девочка.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премию "Все для Победы!" 19-летнему Шамилю Устарбекову, спасшему более 20 человек во время паводков в Дагестане, передает корреспондент РИА Новости.
Молодой человек с расстройством аутистического спектра в марте 2026 года во время мощнейшего за 100 лет наводнения в Дагестане вышел на улицу за хлебом. Услышав крики о помощи, бросился к затопленному переходу над городским каналом, где стремительный поток сбивал людей с ног.
Не имея ни страховки, ни снаряжения, он привязал веревку к ноге, чтобы течение не унесло его, и вошел в ледяную воду. Первой спас семилетнюю девочку, которую уносило течением. Вернул ее матери - и снова пошел в воду.
После просмотра записей с уличных камер выяснилось, что Шамиль вытащил из воды 23 человека. После этого он исчез. Три дня родные искали его по всей республике. Нашли в Махачкале, в 18 километрах от дома. Он смутно помнил, что произошло. Сказал только одно: двигался туда, где людям требовалась помощь.