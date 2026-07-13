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Путин вручил премию "Все для Победы!" спасшему более 20 человек в Дагестане - РИА Новости, 13.07.2026
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16:05 13.07.2026 (обновлено: 18:48 13.07.2026)
Путин вручил премию "Все для Победы!" спасшему более 20 человек в Дагестане

Путин вручил премию "Все для Победы!" спасшему 23 человека в Дагестане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта "Всё для победы!" Шамиль Устарбеков. 13 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта Всё для победы! Шамиль Устарбеков. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и лауреат специальной премии Общероссийского народного фронта "Всё для победы!" Шамиль Устарбеков. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» 19-летнему Шамилю Устарбекову.
  • Шамиль Устарбеков спас более 20 человек во время паводков в Дагестане.
  • Устарбеков, не имея страховки и снаряжения, вошел в ледяную воду и спас людей, среди которых была семилетняя девочка.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премию "Все для Победы!" 19-летнему Шамилю Устарбекову, спасшему более 20 человек во время паводков в Дагестане, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!". На форуме Путин вручил специальную премию - кубок "Все для Победы!" - 19-летнему Шамилю Устарбекову из Каспийска.
Молодой человек с расстройством аутистического спектра в марте 2026 года во время мощнейшего за 100 лет наводнения в Дагестане вышел на улицу за хлебом. Услышав крики о помощи, бросился к затопленному переходу над городским каналом, где стремительный поток сбивал людей с ног.
Не имея ни страховки, ни снаряжения, он привязал веревку к ноге, чтобы течение не унесло его, и вошел в ледяную воду. Первой спас семилетнюю девочку, которую уносило течением. Вернул ее матери - и снова пошел в воду.
После просмотра записей с уличных камер выяснилось, что Шамиль вытащил из воды 23 человека. После этого он исчез. Три дня родные искали его по всей республике. Нашли в Махачкале, в 18 километрах от дома. Он смутно помнил, что произошло. Сказал только одно: двигался туда, где людям требовалась помощь.
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ОбществоКаспийскРеспублика ДагестанМахачкалаВладимир Путин
 
 
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