Путин вручил премию "Все для Победы!" спасшему более 20 человек в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» 19-летнему Шамилю Устарбекову.

Шамиль Устарбеков спас более 20 человек во время паводков в Дагестане.

Устарбеков, не имея страховки и снаряжения, вошел в ледяную воду и спас людей, среди которых была семилетняя девочка.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премию "Все для Победы!" 19-летнему Шамилю Устарбекову, спасшему более 20 человек во время паводков в Дагестане, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!". На форуме Путин вручил специальную премию - кубок "Все для Победы!" - 19-летнему Шамилю Устарбекову из Каспийска

Молодой человек с расстройством аутистического спектра в марте 2026 года во время мощнейшего за 100 лет наводнения в Дагестане вышел на улицу за хлебом. Услышав крики о помощи, бросился к затопленному переходу над городским каналом, где стремительный поток сбивал людей с ног.

Не имея ни страховки, ни снаряжения, он привязал веревку к ноге, чтобы течение не унесло его, и вошел в ледяную воду. Первой спас семилетнюю девочку, которую уносило течением. Вернул ее матери - и снова пошел в воду.