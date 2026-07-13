Проректор МАИ проплыл 109 километров по реке Белая

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Проректор по стратегическому развитию Московского авиационного института Александр Шемяков установил рекорд трассы, проплыв 109 километров по реке Белая за 18 часов и 1 минуту, сообщили РИА Новости в пресс-службе МАИ.

"Проректор по стратегическому развитию МАИ Александр Шемяков проплыл 109 км по реке Белая. Путь от старта до финиша занял 18 часов и 1 минуту, что стало рекордом трассы и уникальным достижением для России: в стране известно лишь несколько случаев преодоления спортсменами дистанций в 100 и более км на открытой воде", - говорится в сообщении.