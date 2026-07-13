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Проректор МАИ проплыл 109 километров по реке Белая - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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19:20 13.07.2026
Проректор МАИ проплыл 109 километров по реке Белая

Проректор МАИ Шемяков проплыл 109 километров по реке Белая и установил рекорд

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРека Белая
Река Белая - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Шемяков, проректор по стратегическому развитию МАИ, проплыл 109 километров по реке Белая.
  • Проплыв дистанцию за 18 часов и 1 минуту, Александр Шемяков установил рекорд трассы.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Проректор по стратегическому развитию Московского авиационного института Александр Шемяков установил рекорд трассы, проплыв 109 километров по реке Белая за 18 часов и 1 минуту, сообщили РИА Новости в пресс-службе МАИ.
"Проректор по стратегическому развитию МАИ Александр Шемяков проплыл 109 км по реке Белая. Путь от старта до финиша занял 18 часов и 1 минуту, что стало рекордом трассы и уникальным достижением для России: в стране известно лишь несколько случаев преодоления спортсменами дистанций в 100 и более км на открытой воде", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее Шемяков проплыл всю Неву — 77 километров от крепости Орешек в Ладожском озере до выхода в Финский залив.
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Московский авиационный институтНева (река)Ладожское озероСпорт
 
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