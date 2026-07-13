В Приморье нашли останки человека возрастом 12 тысяч лет

Краткий пересказ от РИА ИИ На Дальнем Востоке в России впервые обнаружены останки человека возрастом около 12 тысяч лет.

Среди находок выделяется часть нижней челюсти с двумя зубами, прекрасно сохранившаяся и позволяющая провести радиоуглеродное датирование.

В пещере также найдены артефакты, включая изделия из обсидиана зеленого цвета, что свидетельствует о развитых торговых или миграционных связях древнего населения.

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Останки человека возрастом около 12 тысяч лет впервые были обнаружены на Дальнем Востоке в России, сообщает пресс-служба Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН).

"Находка была сделана при исследовании привходовой части пещеры… Самой ценной находкой стала часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. Кости отличаются прекрасной сохранностью, что позволило получить надежную радиоуглеродную дату, подтверждающую возраст около 12 тысяч лет", – говорится в сообщении

Ученые рассказали, что до этого самыми древними антропологическими находками в регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, которым около 6,5 тысяч лет.

Помимо останков древнего человека, в пещере нашли ряд артефактов того же возраста. Особый интерес исследователей вызвали изделия из обсидиана зеленого цвета. Ближайшие источники этого материала находятся примерно в 250 километрах от пещеры, что свидетельствует о развитых торговых или миграционных связях древнего населения.