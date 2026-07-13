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В Приморье нашли останки человека возрастом 12 тысяч лет - РИА Новости, 13.07.2026
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09:03 13.07.2026
В Приморье нашли останки человека возрастом 12 тысяч лет

Древнейшие останки человека возрастом 12 тысяч лет впервые нашли в Приморье

© РИА Новости / Анна Садовникова | Перейти в медиабанкУчастник экспедиции
Участник экспедиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Анна Садовникова
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Участник экспедиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Дальнем Востоке в России впервые обнаружены останки человека возрастом около 12 тысяч лет.
  • Среди находок выделяется часть нижней челюсти с двумя зубами, прекрасно сохранившаяся и позволяющая провести радиоуглеродное датирование.
  • В пещере также найдены артефакты, включая изделия из обсидиана зеленого цвета, что свидетельствует о развитых торговых или миграционных связях древнего населения.
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Останки человека возрастом около 12 тысяч лет впервые были обнаружены на Дальнем Востоке в России, сообщает пресс-служба Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН).
"Находка была сделана при исследовании привходовой части пещеры… Самой ценной находкой стала часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. Кости отличаются прекрасной сохранностью, что позволило получить надежную радиоуглеродную дату, подтверждающую возраст около 12 тысяч лет", – говорится в сообщении.
Ученые рассказали, что до этого самыми древними антропологическими находками в регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, которым около 6,5 тысяч лет.
Помимо останков древнего человека, в пещере нашли ряд артефактов того же возраста. Особый интерес исследователей вызвали изделия из обсидиана зеленого цвета. Ближайшие источники этого материала находятся примерно в 250 километрах от пещеры, что свидетельствует о развитых торговых или миграционных связях древнего населения.
В ИИАЭ ДВО РАН добавили, что значимость открытию придает тот факт, что сохранение костных останков в Приморском крае – большая редкость. Обычно кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику, поэтому челюсть, пролежавшая в пещере 12 тысяч лет в отличном состоянии, – само по себе уникальное явление для Приморья.
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Дальний ВостокРоссияПриморский крайРоссийская академия наук
 
 
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