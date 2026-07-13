Президент Бразилии раскритиковал игроков сборной, не вернувшихся на родину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Бразилии проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал.
- После поражения самолет Бразильской конфедерации футбола вернулся в Рио-де-Жанейро только с одним футболистом из 26 — защитником Данило.
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал футболистов национальной команды за то, что они не вернулись на родину после поражения.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал футболистов национальной команды, которые не вернулись на родину после поражения в 1/8 финала чемпионата мира.
Сборная Бразилии 6 июля проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства. В СМИ сообщалось, что самолет Бразильской конфедерации футбола (CBF) вернулся в Рио-де-Жанейро только с одним футболистом из 26 - защитником Данило. Вместе с ним в страну прилетели представители тренерского штаба и сотрудники CBF. Остальные игроки отправились в отпуск или вернулись в клубы для подготовки к новому сезону.
"Я отправил сообщение Карло Анчелотти, тренеру сборной Бразилии. На самолете национальной команды почти никого не было, ребята, какой позор. Только один игрок вернулся на этом самолете, остальные все остались там. Если бы они выиграли турнир, здесь все бы танцевали", - иронично высказался да Силва в видео, опубликованном Globo на странице в соцсети X.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.