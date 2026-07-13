Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии раскритиковал игроков сборной, не вернувшихся на родину - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:56 13.07.2026

Президент Бразилии раскритиковал игроков сборной, не вернувшихся на родину

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бразилии проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал.
  • После поражения самолет Бразильской конфедерации футбола вернулся в Рио-де-Жанейро только с одним футболистом из 26 — защитником Данило.
  • Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал футболистов национальной команды за то, что они не вернулись на родину после поражения.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал футболистов национальной команды, которые не вернулись на родину после поражения в 1/8 финала чемпионата мира.
Сборная Бразилии 6 июля проиграла команде Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира и впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства. В СМИ сообщалось, что самолет Бразильской конфедерации футбола (CBF) вернулся в Рио-де-Жанейро только с одним футболистом из 26 - защитником Данило. Вместе с ним в страну прилетели представители тренерского штаба и сотрудники CBF. Остальные игроки отправились в отпуск или вернулись в клубы для подготовки к новому сезону.
"Я отправил сообщение Карло Анчелотти, тренеру сборной Бразилии. На самолете национальной команды почти никого не было, ребята, какой позор. Только один игрок вернулся на этом самолете, остальные все остались там. Если бы они выиграли турнир, здесь все бы танцевали", - иронично высказался да Силва в видео, опубликованном Globo на странице в соцсети X.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией начнется с минуты молчания
Вчера, 18:45
 
ФутболСпортЛуис Инасиу Лула да СилваДанилоКарло АнчелоттиCBFЧМ по футболу 2026Данило (1999)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФK Челябинск
    СКА-Хабаровск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Торпедо
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Текстильщик
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала