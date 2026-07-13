В Ленинградской области произошел пожар в ангаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Витино Ломоносовского района произошел пожар в одноэтажном панельном ангаре, где производят пластиковые изделия.
- Открытое горение ликвидировано, погибших и пострадавших нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Ленинградской области, где производят пластиковые изделия, в настоящее время ликвидировано открытое горение, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
Пожар произошел в деревне Витино в Ломоносовском районе.
"Горит изнутри по всей площади одноэтажный панельный ангар (производство пластиковых изделий) размером 950 метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в настоящее время открытое горение ликвидировано.
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