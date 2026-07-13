Пожар в ангаре в деревне Витино в Ленинградской области

Пожар в ангаре в деревне Витино в Ленинградской области

В Ленинградской области произошел пожар в ангаре

Краткий пересказ от РИА ИИ В деревне Витино Ломоносовского района произошел пожар в одноэтажном панельном ангаре, где производят пластиковые изделия.

Открытое горение ликвидировано, погибших и пострадавших нет.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Ленинградской области, где производят пластиковые изделия, в настоящее время ликвидировано открытое горение, сообщает региональное ГУМЧС РФ.

Пожар произошел в деревне Витино в Ломоносовском районе

"Горит изнутри по всей площади одноэтажный панельный ангар (производство пластиковых изделий) размером 950 метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.