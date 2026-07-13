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Пострадавшего при атаке ВСУ на Волгоград выписали из больницы - РИА Новости, 13.07.2026
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20:25 13.07.2026
Пострадавшего при атаке ВСУ на Волгоград выписали из больницы

Пострадавшего при ракетной атаке ВСУ на Волгоград выписали из больницы

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ракетной атаки ВСУ на производственные объекты в Волгограде погиб один человек, 11 пострадавших были госпитализированы.
  • По состоянию на 7 июля девять пострадавших выписаны из больницы, еще один выписан с улучшением самочувствия, а второй продолжает лечение в профильном отделении, его жизни ничего не угрожает.
ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Еще один пострадавший при ракетной атаке на Волгоград выписан из больницы, один продолжает лечение в профильном отделении, сообщили в областном комитете здравоохранения.
По данным губернатора региона Андрея Бочарова, 27 июня в результате ракетной атаки ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда погиб человек, 11 пострадавших госпитализированы. На следующий день он заявил об обнаружении тела второго погибшего работника. Облздрав по состоянию на 7 июля сообщал, что девять пострадавших выписаны из больницы.
"Еще один пострадавший выписан с улучшением самочувствия. Второй пострадавший продолжает находиться под медицинским наблюдением. Его жизни ничто не угрожает, он переведен из реанимации в профильное отделение", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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