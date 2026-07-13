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Полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией начнется с минуты молчания - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
18:45 13.07.2026
Полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией начнется с минуты молчания

Макрон: полуфинал ЧМ начнется с минуты молчания по жертвам теракта в Ницце

© REUTERS / John SibleyСборная Франции по футболу
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / John Sibley
Сборная Франции по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полуфинал чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией начнется с минуты молчания по жертвам теракта в Ницце.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил президента ФИФА Джанни Инфантино за согласие на проведение минуты молчания по просьбе Франции.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Полуфинал чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией начнется с минуты молчания по жертвам теракта в Ницце в 2016 году, спустя ровно 10 лет после событий, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
Испания и Франция во вторник сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу в США.
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"Перед матчем между Францией и Испанией будет проведена минута молчания в память жертв теракта в Ницце", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.
Макрон поблагодарил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за то, что тот дал согласие на минуту молчания на этом матче по просьбе Франции.
Вечером 14 июля 2016 года в Ницце водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек. Среди них были две гражданки России, Виктория Савченко и Алина Богданова. Еще 450 человек получили ранения. Теракт совершил уроженец Туниса Мохамед Лахуайедж-Бухлель 1985 года рождения. По данным мэрии, в момент теракта на набережной находились около 30 тысяч человек. По свидетельствам очевидцев, грузовик двигался со скоростью около 50 километров в час. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство*".

* Запрещенная в России террористическая организация
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ФутболВ миреФранцияИспанияНиццаЭммануэль МакронДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Исламское государство*ЧМ по футболу 2026
 
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