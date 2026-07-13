Полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией начнется с минуты молчания

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Полуфинал чемпионата мира по футболу между Францией и Испанией начнется с минуты молчания по жертвам теракта в Ницце в 2016 году, спустя ровно 10 лет после событий, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Вечером 14 июля 2016 года в Ницце водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек. Среди них были две гражданки России, Виктория Савченко и Алина Богданова. Еще 450 человек получили ранения. Теракт совершил уроженец Туниса Мохамед Лахуайедж-Бухлель 1985 года рождения. По данным мэрии, в момент теракта на набережной находились около 30 тысяч человек. По свидетельствам очевидцев, грузовик двигался со скоростью около 50 километров в час. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран террористическая группировка "Исламское государство*".