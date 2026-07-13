СМИ: сборная Аргентины сыграет с англичанами в синей форме, как на ЧМ-1986

Сборная Аргентины сыграла с англичанами в синей форме в победном четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года (2:1), в котором Диего Марадона забил знаменитые гол "рукой Бога" и "Гол века", а также в матче 1/8 финала чемпионата мира 1998 года, в котором аргентинцы победили по пенальти. Сборная Аргентины завоевала титул чемпионов мира в 1986 году, а в 1998-м остановилась на стадии 1/4 финала.