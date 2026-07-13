СМИ: сборная Аргентины сыграет с англичанами в синей форме, как на ЧМ-1986

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Аргентины по футболу получила разрешение сыграть в полуфинале чемпионата мира 2026 года с командой Англии в запасной синей форме.
- Матч между Аргентиной и Англией пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу получила разрешение сыграть в полуфинале чемпионата мира 2026 года с командой Англии в запасной синей форме, сообщил журналист Гастон Эдуль в соцсети X.
Аргентинцы сыграют с англичанами в среду, 15 июля, в Атланте, матч начнется в 22:00 мск. В воскресенье аргентинские СМИ сообщили, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) направила запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) на разрешение сыграть против англичан в запасной синей форме. Свой запрос AFA мотивировала желанием отдать дань уважения к одному из самых знаковых матчей в истории чемпионатов мира.
15 июля 2026 • начало в 22:00
Матч не начался
Сборная Аргентины сыграла с англичанами в синей форме в победном четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года (2:1), в котором Диего Марадона забил знаменитые гол "рукой Бога" и "Гол века", а также в матче 1/8 финала чемпионата мира 1998 года, в котором аргентинцы победили по пенальти. Сборная Аргентины завоевала титул чемпионов мира в 1986 году, а в 1998-м остановилась на стадии 1/4 финала.
Другой финалист чемпионата мира определится в матче Франция - Испания, который пройдет в Далласе 14 июля в 22:00 мск.
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