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Стал известен срок контракт Пименова с "Факелом" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
22:30 13.07.2026
Стал известен срок контракт Пименова с "Факелом"

Ставший спортивным директором "Факела" Пименов подписал контракт на один сезон

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Ретро-матч между сборными легенд футбола России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руслан Пименов стал спортивным директором воронежского «Факела».
  • Контракт Пименова с футбольным клубом рассчитан на один сезон.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Новый спортивный директор воронежского "Факела" Руслан Пименов заявил РИА Новости, что его контракт с футбольным клубом рассчитан на один сезон.
Ранее в понедельник "Факел" объявил о назначении Пименова на пост спортивного директора. С сентября 2020 года по июнь 2026 года эту должность занимал Кирилл Котов.
«
"Контракт на сезон", - сказал Пименов.
Предыдущим местом работы Пименова были самарские "Крылья Советов", в которых он с февраля по август 2025 года занимал пост заместителя гендиректора. Весной в разговоре с РИА Новости он заявлял, что вернется к работе в футболе не раньше сезона-2026/27.
"Факел" вернулся в Российскую премьер-лигу и в первом туре нового чемпионата 25 июля дома сыграет с махачкалинским "Динамо".
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ФутболСпортРуслан ПименовКирилл КотовФакелКрылья СоветовДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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