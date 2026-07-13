Стал известен срок контракт Пименова с "Факелом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руслан Пименов стал спортивным директором воронежского «Факела».
- Контракт Пименова с футбольным клубом рассчитан на один сезон.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Новый спортивный директор воронежского "Факела" Руслан Пименов заявил РИА Новости, что его контракт с футбольным клубом рассчитан на один сезон.
Ранее в понедельник "Факел" объявил о назначении Пименова на пост спортивного директора. С сентября 2020 года по июнь 2026 года эту должность занимал Кирилл Котов.
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"Контракт на сезон", - сказал Пименов.
Предыдущим местом работы Пименова были самарские "Крылья Советов", в которых он с февраля по август 2025 года занимал пост заместителя гендиректора. Весной в разговоре с РИА Новости он заявлял, что вернется к работе в футболе не раньше сезона-2026/27.
"Факел" вернулся в Российскую премьер-лигу и в первом туре нового чемпионата 25 июля дома сыграет с махачкалинским "Динамо".
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