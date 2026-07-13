Стал известен срок контракт Пименова с "Факелом"

Краткий пересказ от РИА ИИ Руслан Пименов стал спортивным директором воронежского «Факела».

Контракт Пименова с футбольным клубом рассчитан на один сезон.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Новый спортивный директор воронежского "Факела" Руслан Пименов заявил РИА Новости, что его контракт с футбольным клубом рассчитан на один сезон.

Ранее в понедельник "Факел" объявил о назначении Пименова на пост спортивного директора. С сентября 2020 года по июнь 2026 года эту должность занимал Кирилл Котов.

« "Контракт на сезон", - сказал Пименов.

Предыдущим местом работы Пименова были самарские "Крылья Советов", в которых он с февраля по август 2025 года занимал пост заместителя гендиректора. Весной в разговоре с РИА Новости он заявлял, что вернется к работе в футболе не раньше сезона-2026/27.