Пименов заявил, что может стать новым спортивным директором "Факела"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руслан Пименов может стать новым спортивным директором воронежского "Факела".
- Он прошел собеседование и ждет завершения переговоров.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов сообщил РИА Новости, что может стать новым спортивным директором воронежского "Факела".
"Пока мы в переговорном процессе. Их завершение от клуба зависит. Я прошел собеседование и, как говорится, вышел в финал. Если бы проект не был амбициозным, я бы даже не собеседовался", - сказал Пименов.
Предыдущим местом работы Пименова были самарские "Крылья Советов", в которых он с февраля по август 2025 года занимал пост заместителя гендиректора. Весной в разговоре с РИА Новости он заявлял, что вернется к работе в футболе не раньше сезона-2026/27.
"Факел" вернулся в Российскую премьер-лигу и в первом туре нового чемпионата 25 июля дома сыграет махачкалинским "Динамо".