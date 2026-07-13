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Пименов заявил, что может стать новым спортивным директором "Факела" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
15:46 13.07.2026
Пименов заявил, что может стать новым спортивным директором "Факела"

Пименов заявил, что может сменить Котова на посту спортивного директора "Факела"

© РИА Новости / Светлана ШевченкоРуслан Пименов
Руслан Пименов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Руслан Пименов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руслан Пименов может стать новым спортивным директором воронежского "Факела".
  • Он прошел собеседование и ждет завершения переговоров.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов сообщил РИА Новости, что может стать новым спортивным директором воронежского "Факела".
Ранее издание "РБ Спорт" со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Пименов 13 июля может подписать контракт с "Факелом" и занять пост спортивного директора, сменив Кирилла Котова.
"Пока мы в переговорном процессе. Их завершение от клуба зависит. Я прошел собеседование и, как говорится, вышел в финал. Если бы проект не был амбициозным, я бы даже не собеседовался", - сказал Пименов.
Предыдущим местом работы Пименова были самарские "Крылья Советов", в которых он с февраля по август 2025 года занимал пост заместителя гендиректора. Весной в разговоре с РИА Новости он заявлял, что вернется к работе в футболе не раньше сезона-2026/27.
"Факел" вернулся в Российскую премьер-лигу и в первом туре нового чемпионата 25 июля дома сыграет махачкалинским "Динамо".
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ФутболСпортРоссияРуслан ПименовКирилл КотовКрылья СоветовФакелДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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