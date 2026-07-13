В Петербурге приставы арестовали BMW за неуплату штрафов на миллион рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судебные приставы Санкт-Петербурга отправили на спецстоянку седан BMW за неуплату штрафов более чем на 1 миллион рублей.
- Владелец BMW годами игнорировал требования об оплате штрафов.
- Мужчине грозит административный арест до 15 суток или обязательные работы за регулярное нарушение закона.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Судебные приставы Санкт-Петербурга отправили на спецстоянку седан BMW местного жителя, который не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения более чем на 1 миллион рублей, теперь мужчине грозит административный арест, сообщила пресс-служба городского главка ФССП.
По данным ведомства, владелец BMW годами игнорировал требования об оплате штрафов. В итоге судебным приставам поступили документы по 480 штрафам на общую сумму более 700 тысяч рублей. В день ареста автомобиля должника к ним добавились исполнительные листы еще на 240 тысяч рублей.
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"Автомобиль должника был обнаружен сотрудниками Госавтоинспеции в районе Коломяжского проспекта... В итоге иномарку отправили на специализированную стоянку", – говорится в сообщении.
Приставы разъяснили владельцу иномарки, что он сможет вернуть автомобиль после того, как задолженность будет погашена в полном объеме. Общий долг с учетом исполнительского сбора превышает 1 миллион рублей, отметили в главном управлении ФССП.
В настоящее время сотрудники ведомства составили в отношении мужчины протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.
"За регулярное нарушение закона ему грозит административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы", – добавили в городском главке ФССП.
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