В Петербурге приставы арестовали BMW за неуплату штрафов на миллион рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Судебные приставы Санкт-Петербурга отправили на спецстоянку седан BMW за неуплату штрафов более чем на 1 миллион рублей.

Владелец BMW годами игнорировал требования об оплате штрафов.

Мужчине грозит административный арест до 15 суток или обязательные работы за регулярное нарушение закона.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Судебные приставы Санкт-Петербурга отправили на спецстоянку седан BMW местного жителя, который не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения более чем на 1 миллион рублей, теперь мужчине грозит административный арест, сообщила пресс-служба городского главка ФССП.

По данным ведомства, владелец BMW годами игнорировал требования об оплате штрафов. В итоге судебным приставам поступили документы по 480 штрафам на общую сумму более 700 тысяч рублей. В день ареста автомобиля должника к ним добавились исполнительные листы еще на 240 тысяч рублей.

"Автомобиль должника был обнаружен сотрудниками Госавтоинспеции в районе Коломяжского проспекта... В итоге иномарку отправили на специализированную стоянку", – говорится в сообщении.

Приставы разъяснили владельцу иномарки, что он сможет вернуть автомобиль после того, как задолженность будет погашена в полном объеме. Общий долг с учетом исполнительского сбора превышает 1 миллион рублей, отметили в главном управлении ФССП.

В настоящее время сотрудники ведомства составили в отношении мужчины протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.