Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советская военная контрразведка «Смерш» внесла громадный вклад в победу в Великой Отечественной войне.
- «Смерш» помогала обеспечивать продуктами питания мирных жителей послевоенного Берлина и налаживать мирную жизнь в городах Европы.
- Военные контрразведчики «Смерш» выполняли свои прямые обязанности и принимали участие в боевых действиях вместе с красноармейцами.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" внесла громадный вклад в победу в Великой Отечественной войне, а сразу после нее помогала обеспечить продуктами питания мирных жителей послевоенного Берлина, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
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Архивными документами доказано, что "Смерш" внес громадный вклад в Победу, что ни одна операция советских войск не сорвалась из-за действий вражеских спецслужб, подчеркнул Патрушев. Более того, военные контрразведчики, с которых никто не снимал их прямые обязанности, воевали с оружием в руках плечом к плечу с красноармейцами, вместе с ними поднимались в атаки и так же погибали, добавил он.
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"Наверное, ни одно направление работы органов государственной безопасности либералы не обливали грязью так, как военную контрразведку времен Великой Отечественной войны. Чего только не доводилось слышать и читать", - сказал Патрушев, в 1999-2008 годах занимавший пост директора ФСБ России.
Работа по сохранению исторической правды о "Смерше" продолжается. В частности, в 2025 году к 80-летию Победы во Второй мировой войне специалисты ФСБ рассекретили и ввели в научный оборот комплекс исторических источников – свыше 200 документов фонда "Особая папка Главного управления контрразведки "Смерш" Народного комиссариата обороны СССР". Этот сборник документов содержит наиболее интересные и информативные материалы, раскрывающие весь спектр и масштаб задач, решавшихся советской военной контрразведкой в годы вооруженного противоборства с нацизмом и его пособниками.
Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. Большая часть его биографии связана с работой в органах государственной безопасности СССР и России. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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