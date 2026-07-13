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Патрушев рассказал о вкладе "Смерша" в победу в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 13.07.2026
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23:22 13.07.2026
Патрушев рассказал о вкладе "Смерша" в победу в Великой Отечественной войне

РИА Новости: "Смерш" помогал накормить жителей послевоенного Берлина в 1945 году

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советская военная контрразведка «Смерш» внесла громадный вклад в победу в Великой Отечественной войне.
  • «Смерш» помогала обеспечивать продуктами питания мирных жителей послевоенного Берлина и налаживать мирную жизнь в городах Европы.
  • Военные контрразведчики «Смерш» выполняли свои прямые обязанности и принимали участие в боевых действиях вместе с красноармейцами.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" внесла громадный вклад в победу в Великой Отечественной войне, а сразу после нее помогала обеспечить продуктами питания мирных жителей послевоенного Берлина, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«
"Смерш" помогал налаживать мирную жизнь в городах Европы, освобожденных от гитлеровцев, и где действовали советские военные администрации. Например, военные контрразведчики контролировали, чтобы процесс раздачи продуктов питания мирным жителям поверженного Берлина шел без сбоев", - сказал Патрушев.
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Архивными документами доказано, что "Смерш" внес громадный вклад в Победу, что ни одна операция советских войск не сорвалась из-за действий вражеских спецслужб, подчеркнул Патрушев. Более того, военные контрразведчики, с которых никто не снимал их прямые обязанности, воевали с оружием в руках плечом к плечу с красноармейцами, вместе с ними поднимались в атаки и так же погибали, добавил он.
«
"Наверное, ни одно направление работы органов государственной безопасности либералы не обливали грязью так, как военную контрразведку времен Великой Отечественной войны. Чего только не доводилось слышать и читать", - сказал Патрушев, в 1999-2008 годах занимавший пост директора ФСБ России.
Работа по сохранению исторической правды о "Смерше" продолжается. В частности, в 2025 году к 80-летию Победы во Второй мировой войне специалисты ФСБ рассекретили и ввели в научный оборот комплекс исторических источников – свыше 200 документов фонда "Особая папка Главного управления контрразведки "Смерш" Народного комиссариата обороны СССР". Этот сборник документов содержит наиболее интересные и информативные материалы, раскрывающие весь спектр и масштаб задач, решавшихся советской военной контрразведкой в годы вооруженного противоборства с нацизмом и его пособниками.
Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. Большая часть его биографии связана с работой в органах государственной безопасности СССР и России. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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