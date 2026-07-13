Краткий пересказ от РИА ИИ Советская военная контрразведка «Смерш» внесла громадный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«Смерш» помогала обеспечивать продуктами питания мирных жителей послевоенного Берлина и налаживать мирную жизнь в городах Европы.

Военные контрразведчики «Смерш» выполняли свои прямые обязанности и принимали участие в боевых действиях вместе с красноармейцами.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" внесла громадный вклад в победу в Великой Отечественной войне, а сразу после нее помогала обеспечить продуктами питания мирных жителей послевоенного Берлина, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

« "Смерш" помогал налаживать мирную жизнь в городах Европы , освобожденных от гитлеровцев, и где действовали советские военные администрации. Например, военные контрразведчики контролировали, чтобы процесс раздачи продуктов питания мирным жителям поверженного Берлина шел без сбоев", - сказал Патрушев.

Архивными документами доказано, что "Смерш" внес громадный вклад в Победу, что ни одна операция советских войск не сорвалась из-за действий вражеских спецслужб, подчеркнул Патрушев. Более того, военные контрразведчики, с которых никто не снимал их прямые обязанности, воевали с оружием в руках плечом к плечу с красноармейцами, вместе с ними поднимались в атаки и так же погибали, добавил он.

« "Наверное, ни одно направление работы органов государственной безопасности либералы не обливали грязью так, как военную контрразведку времен Великой Отечественной войны. Чего только не доводилось слышать и читать", - сказал Патрушев, в 1999-2008 годах занимавший пост директора ФСБ России.

Работа по сохранению исторической правды о "Смерше" продолжается. В частности, в 2025 году к 80-летию Победы во Второй мировой войне специалисты ФСБ рассекретили и ввели в научный оборот комплекс исторических источников – свыше 200 документов фонда "Особая папка Главного управления контрразведки "Смерш" Народного комиссариата обороны СССР". Этот сборник документов содержит наиболее интересные и информативные материалы, раскрывающие весь спектр и масштаб задач, решавшихся советской военной контрразведкой в годы вооруженного противоборства с нацизмом и его пособниками.