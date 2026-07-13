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Овечкин посетит финал чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
18:25 13.07.2026

Овечкин посетит финал чемпионата мира по футболу

© AP Photo / Nick WassАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Nick Wass
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит финал чемпионата мира по футболу.
  • Финал чемпионата мира по футболу пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетит финал чемпионата мира по футболу, сообщил РИА Новости представитель хоккеиста Глеб Чистяков.
"Овечкин посетит финал чемпионата мира", - сказал Чистяков.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Финал пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
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