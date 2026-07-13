Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит финал чемпионата мира по футболу.
- Финал чемпионата мира по футболу пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетит финал чемпионата мира по футболу, сообщил РИА Новости представитель хоккеиста Глеб Чистяков.
"Овечкин посетит финал чемпионата мира", - сказал Чистяков.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Финал пройдет 19 июля в Нью-Йорке.