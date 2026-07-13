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Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России - РИА Новости, 13.07.2026
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07:46 13.07.2026
Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России

Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАкадемик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет.
  • Сейчас молодежью в России считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
  • По мнению Онищенко, повышение возраста молодежи обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у людей.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Сейчас в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
"Совсем недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сейчас молодежь - это 35 лет. А наш министр (здравоохранения - ред.), Михаил Альбертович (Мурашко), недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать", - сказал Онищенко.
Он отметил, что сейчас человек дольше сохраняет работоспособность, умственную и физическую деятельность на высоких параметрах.
"Так почему не продлить этот возраст молодежный? В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина. Она определяется не чьими-то хотелками, а состоянием здоровья человека, которое мы можем объективно определять", - подчеркнул академик.
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