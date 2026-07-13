Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что сейчас человек дольше сохраняет работоспособность, умственную и физическую деятельность на высоких параметрах.

"Так почему не продлить этот возраст молодежный? В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина. Она определяется не чьими-то хотелками, а состоянием здоровья человека, которое мы можем объективно определять", - подчеркнул академик.