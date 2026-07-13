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В авиакатастрофе на Багамах погибли участники музыкальной группы - РИА Новости, 13.07.2026
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05:15 13.07.2026 (обновлено: 09:45 13.07.2026)
В авиакатастрофе на Багамах погибли участники музыкальной группы

BMEU: в авиакатастрофе на Багамах погибли участники группы Da Pond Band

© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиакатастрофы на Багамах
Последствия авиакатастрофы на Багамах - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия авиакатастрофы на Багамах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В авиакатастрофе на Багамских островах погибли десять человек.
  • Среди погибших — участники музыкальной группы Da Pond Band.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В авиакатастрофе на Багамах погибли участники музыкальной группы Da Pond Band, сообщил местный Союз музыкантов и артистов эстрады.
"Среди погибших есть талантливые и яркие представители нашего развлекательного сообщества, в том числе участники группы Da Pond Band и диджей, чья страсть, преданность делу и артистизм затронули жизни многих людей и помогли обогатить культурную жизнь Багамских Островов", — говорится на странице организации в Facebook*.
© Фото : соцсетиУчастники группы Da Pond Band Трэвис Джонсон и Джованни Маккензи, погибшие при крушении самолета на Багамах
Участники группы Da Pond Band Трэвис Джонсон и Джованни Маккензи, погибшие при крушении самолета на Багамах - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : соцсети
Участники группы Da Pond Band Трэвис Джонсон и Джованни Маккензи, погибшие при крушении самолета на Багамах
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Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение 11 июля. Он вылетел из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга и направлялся в Сан-Андрос, но упал в море к западу от столицы Багам Нассау. Жертвами авиакатастрофы стали десять человек.
Группа Da Pond Band была известна участием в крупных культурных событиях и яркими выступлениями, которые сочетали традиционную багамскую музыку и современные мотивы.
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