МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В авиакатастрофе на Багамах погибли участники музыкальной группы Da Pond Band, сообщил местный Союз музыкантов и артистов эстрады.

Участники группы Da Pond Band Трэвис Джонсон и Джованни Маккензи, погибшие при крушении самолета на Багамах

Участники группы Da Pond Band Трэвис Джонсон и Джованни Маккензи, погибшие при крушении самолета на Багамах

© Фото : соцсети Участники группы Da Pond Band Трэвис Джонсон и Джованни Маккензи, погибшие при крушении самолета на Багамах

Группа Da Pond Band была известна участием в крупных культурных событиях и яркими выступлениями, которые сочетали традиционную багамскую музыку и современные мотивы.