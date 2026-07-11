На Багамах разбился небольшой самолет, погибли десять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек.
- Самолет вылетел из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау и направлялся в Сан-Андрос, когда потерпел крушение.
- Власти Багамских островов приостановили все рейсы авиакомпании Flamingo Air на время расследования причины авиакатастрофы.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение к западу от столицы Багамских островов Нассау, погибли десять человек, находившиеся на борту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти страны.
"Небольшой самолет потерпел крушение на Багамах в пятницу, погибли десять человек, власти вынуждены приостановить все рейсы Flamingo Air... Самолет вылетел из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау и направлялся в Сан-Андрос, когда потерпел крушение", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на управление по расследованию авиационных происшествий Багамских островов.
Отмечается, что инцидент произошел в день 53-й годовщины обретения Багамами независимости. Самолет упал в воду к западу от Нассау. Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис выразил соболезнования семьям погибших.
Власти приняли решение о приостановке всех рейсов авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность на время расследования причины авиакатастрофы, уточняет агентство, ссылаясь на министерство авиации страны.
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