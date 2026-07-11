На Багамах разбился небольшой самолет, погибли десять человек

Отмечается, что инцидент произошел в день 53-й годовщины обретения Багамами независимости. Самолет упал в воду к западу от Нассау. Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис выразил соболезнования семьям погибших.

Власти приняли решение о приостановке всех рейсов авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность на время расследования причины авиакатастрофы, уточняет агентство, ссылаясь на министерство авиации страны.